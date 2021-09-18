女毒蟲身背17條通緝案 躲旅館多年還是被逮

高雄市一名林姓女子因涉嫌毒品案件遭高雄地檢署發布17條通緝，岡山警分局緝毒專案小組日前得知林女躲在轄內某大樓旅館，前往查緝；林女當時正與潘姓女子、邱姓男子共3人在房間內熟睡，見警方到來，只能乖乖配合歸案。

岡山警分局偵查隊員警本月14、15日執行「安居緝毒全國同步查緝行動」，在偵辦其他販毒案時，另外得知一名身背17條毒品通緝案的林姓女毒蟲（38歲）正藏匿於高雄市區某精品旅館中，本月15日前往查緝。

據了解，林女因涉嫌吸、販毒並經常隱身不同旅館，躲避警方查緝，且均未主動向地檢署及法院報到，多年來已遭高雄地檢署通緝多達17條毒品案件，警方到林女藏匿的旅館敲門時，林女及2名友人剛吸完毒，正在房間內熟睡，見到員警嚇一大跳。

林女坦言，年輕時一時好奇，不慎染上毒癮，為維持穩定來源及收入，越陷越深，自此過上到處躲避的日子。警方在林女房間內查扣安非他命3包及毒品吸食器等證物，全案警詢後移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後潘女及邱男交保，警方將持續向上溯源供毒藥頭。