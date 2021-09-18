毒品案男被同夥上銬凌虐致死 北市警逮8人
台北市中正一警分局14日偵辦毒品案，前往文山區景福街一處民宅攻堅破門，不料警方進門後，發現24歲吳姓男子倒臥地上，雙手上銬已明顯死亡，甚至還有血水流出。警方立即將在場涉案的張姓男子（29歲）以另外2名分租房客在場帶回偵辦。
警方發現攻堅時，43歲王姓男子從後窗逃逸，40歲盧姓男子也涉案，警方再逮捕兩人，又在信義區逮捕35歲謝姓男子，協助盧男逃逸的江姓女友及另名友人也被帶回。
張嫌原本矢口否認涉案，聲稱不知吳男為何喪命，但隨著共犯陸續到案，他才坦承因為日前被新北市警方查獲毒品，他懷疑是被死者出賣，因此設局騙吳男到租屋處施虐教訓。
張嫌將死者騙到租屋處後，先以電擊棒塞死者嘴巴電擊，又強行灌毒凌虐。謝姓男子到租屋處找張嫌時，又叫來王、盧兩人到場加入，不時要求死者做伏地挺身，拿電擊棒狂電死者，死者不堪虐待，加上事後檢警相驗初步認為死者因異物卡喉嚨被噎死，吳男因此倒臥在地不知人事。盧、謝二人離開，警方14日上門時王嫌從後門逃逸。
警方在命案現場查獲神仙水、安非他命、K他命，2名不知情房客無保請回，涉案張、謝、王以及盧等人依毒品、殺人罪送辦，盧嫌江姓女友及其友人依藏匿人犯罪嫌送辦，張姓主嫌今天被聲請羈押。
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