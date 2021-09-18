中壢分局戒護人犯出包 通緝犯爬氣窗脫逃逍遙3天才被抓

桃園中壢分局逮捕黃姓通緝犯，又發現他涉及毒品案件帶回派出所詢問，所內吳姓員警卻疏於戒護，讓黃有空擋掙脫手銬翻出鐵籠，還爬進氣窗成功脫逃，繼續在外逍遙3天才被抓回；吳犯後坦承有「一連串的疏失」，檢方以他涉犯過失致逮捕之人脫逃罪嫌，考量他坦承予以緩起訴處分。

檢方調查， 黃男因詐欺案件被桃園地院通緝，中壢分局今年4月22日到他住處逮人，帶回派出所時查獲黃又涉及另起毒品案件，由所內吳姓警員（26歲）負責對他戒護。

警方黃當時將黃安置在長5公尺、寬1.5公尺，高1.4公尺的的鐵柵欄戒護區內，並將原本雙手前銬改為左手單銬鐵桿，吳員有責任加強戒護以免他脫逃，卻疏於注意離開戒護區到辦公室告知案情。

結果黃男見四周空無一人，下午1點多就趁機掙脫手銬，並翻閱戒護區鐵柵朝後方備勤室狂奔，因看見廁所走到上有1扇氣窗，就拿了張凳子墊高攀爬進去，最後成功從派出所逃逸，警方回頭見戒護區人去樓空才驚覺大事不妙，結果讓黃逍遙在外3天，才在25日將他逮捕歸案。

因吳員看管疏失造成黃脫逃成功，警方只能依法將他送辦；檢方訊時，吳員坦承不諱，並表示自己是有義務要一直看著黃，但因為「一連串的細節疏失」才會出現這種情形。檢方並勘驗所內監視器等，認為吳涉犯過失致職務上依法逮捕之人脫逃罪嫌。