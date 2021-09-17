警政署長頒破案獎金 蔡蒼柏：不會辜負台中市民期許

中秋連假前夕，警政署長陳家欽南下台中慰勉員警辛勞，並頒發破案獎金，其中包含檢肅治平目標案2件、重大毒品1件及詐欺集團3件等。陳家欽表示，疫情期間，詐騙案件有增多趨勢，必須強化金融金購關懷提問攔阻，以減少民眾被害款項，勉同仁近期疫情穩定後，在各項治安工作維護上持續不鬆懈。

台中市警局表示，今（110）年已經偵破了數起重大案件，包含第六分局與刑大偵三隊共同偵破的重大毒品案、刑大偵一隊偵破陳姓犯嫌等57人假投資詐欺集團機房案、刑大偵四隊與刑事局偵六大隊共同偵破假投資詐欺機房及水房案、太平分局配合刑事局國際科等單位共同偵破詐欺機房案；3案共起獲8252萬元現金不法所得。

第五分局於5月份偵破以梅姓犯嫌為首之暴力犯罪集團並起獲制式槍枝1把、空氣槍1把、子彈8顆及彈匣等贓證物，該集團涉嫌以交易虛擬貨幣為由，誘騙被害人出面後以毆打、妨害自由等方式強盜財物，不法獲利高達400萬元。

8月份，第二分局偵破黃姓主嫌及共犯15人涉嫌以暴力介入東協廣場管委會改選事件，追查出該等成員及梅姓嫌犯為首之暴力犯罪集團，甚至擴大偵破了其涉嫌於4月恐威逼簽發本票暴力討債等案。