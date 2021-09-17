「美秀集團」吉他手被搜出大麻菸油 攔查影像曝光

獨立樂團「美秀集團」吉他手劉修齊，今年9月11日被警方查出持有大麻電子菸油，遭依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。劉修齊否認犯行，辯稱不知道為何車內會有毒品，可能是粉絲送給他，隨手丟在車內，台北地檢署複訊後先命無保請回。

台北市大安警分局表示，11日凌晨0時30分，警方在大安區辛亥路、建國南路口執行路檢勤務時，發現一輛白色自小客車形跡可疑立即攔查，駕駛就是劉修齊，他神情緊張、應對不自然，警方請他停靠路邊並下車接受盤查。