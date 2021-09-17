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「美秀集團」吉他手持大麻煙油被逮 複訊後獲請回
獨立樂團「美秀集團」吉他手劉修齊，今年9月10日被警方查出持有大麻電子煙油，遭依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。修齊否認犯行，辯稱不知道為何車內會有毒品，可能是粉絲送給他，隨手丟在車內，台北地檢署複訊後先命無保請回。
維基百科指出，美秀集團是嘉義的獨立樂團，自2016年5月開始對外活動，曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠，並使用自製樂器演出，樂團成員目前共5人，分別是主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文組成。
檢警調查，9月10日深夜，劉修齊開車行台北市大安警分局設下的攔查點，被警方從車內查獲電子煙及大麻油，當場遭帶回警訊。警方翌日上午將劉修齊移送北檢，檢察官複訊後，認為案情仍待釐清，因此先將劉修齊請回。據了解，驗尿結果尚未出爐。
據悉，劉修齊辯稱，不知道為何車內會有這個東西，也不知道這是毒品。他說，可能是粉絲送的，他收下後隨手放在車內，但真的記不得是哪個粉絲。劉修齊強調，自己從沒碰過毒品，但如果驗尿結果呈現陽性，他也不會逃避。
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