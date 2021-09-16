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逃亡12年 台灣治安史上最高現金搶案主嫌落網裁押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台灣治安史上最高額現金7千多萬元搶案，主嫌58歲黃姓男子逃亡12年後，昨在台南市安平區租屋處落網，警方起出3把手槍及38發子彈，黃落網後直說警方認錯人了，後才稱所分得的贓款已全部花光，今晨檢察官訊問後認其涉犯強盜等罪嫌，有逃亡的事實聲押禁見，經台南地院下午審理，認他長期逃亡，且所涉重罪並有相當理由認有逃亡、滅證、串供之虞，裁押禁止接見、通信。

台南地院指出，法官依據檢察官偵辦提出的證據資料，認為黃共同涉犯｢結夥攜帶凶器等加重強盜罪嫌、非法持有改造手槍罪嫌、加重竊盜罪嫌及妨害自由罪嫌，嫌疑重大。且黃長期逃匿，經台南地檢署2010年間發布通緝在案，迄今始遭緝獲，逃亡11年餘，有逃亡事實。

台南地院表示，黃就部分案情仍與證人或共犯等人所述歧異不一致，顯有避重就輕的情事，又尚有不詳共犯未到案，必須追查，足認為黃有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

台南地院認為，黃所涉有最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，屬重刑罪嫌，又有長期逃亡、否認部分罪嫌等情形，也有共犯必須追查，如未予羈押，仍可預期黃逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，認有羈押的必要，並禁止接見、通信。

下午經台南地院審理，認他長期逃亡，且所涉重罪，並有相當理由認有逃亡、滅證、串供之虞，裁押禁止接見、通信。圖／本報翻攝照
下午經台南地院審理，認他長期逃亡，且所涉重罪，並有相當理由認有逃亡、滅證、串供之虞，裁押禁止接見、通信。圖／本報翻攝照

強盜 檢察官 贓款

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