公私部門攜手合作 調查局力抗跨國殭屍網路

威聯通科技公司遭不明駭客攻擊，遭植入惡意程式，經向調查局聯繫後，調查局發現全球受駭情形於2020年8月間達最高峰，受駭裝置總數約六萬三千餘筆。調查局呼籲，民眾適時更新雲端裝置的安全防護機制。

我國重要資通訊設備生產廠商威聯通科技公司(QNAP公司)發現其所生產儲存裝置產品，於去年間遭駭客攻擊，儲存裝置被植入惡意程式 (公開情資代號：Qsnatch) 後，失去安全防護自我更新機制，並定期向惡意網域報到，使其成為全球殭屍網路一環。

其受駭範圍遍布全球，受駭裝置地區分布包含北美地區(美國10%、加拿大3%)佔13%，歐洲地區(義大利、法國、德國及英國等)佔37%，亞太地區(台灣、香港、日本及澳大利亞)佔23%，其餘地區約佔30%。

威聯通科技公司於去年8月間，透過台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)與調查局聯繫，三方會商後達成共同查處協議，該公司並主動提供相關受駭Qsnatch惡意樣本及全球受駭IP清單。

調查局表示，經調查發現全球受駭情形於2020年8月間達最高峰，受駭裝置總數約六萬三千餘筆。後經長時間監控惡意網域，未再發現該駭客組織有新駭侵行為。

惟現今新型態駭侵事件，已從傳統伺服器端轉為行動裝置、物雲端互聯網用戶，雲端儲存裝置更是成為駭客攻擊的主要標的，為確保雲端儲存裝置免於淪為潛在受駭端。

已函請國內相關電信公司協助通知一千九百餘筆受駭用戶移除惡意程式，並及早完成雲端裝置軟體更新，另非屬我國管轄範圍的三萬餘筆受駭裝置，亦已協請台灣網路危機處理暨協調中心協助通報。