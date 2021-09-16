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台南安平凶殺案傳有分工計畫書 主嫌「蝦米」否認預謀
台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭陳建文遭「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，警方陸續逮捕蔡等7名嫌犯到案，檢方4月中旬依殺人、槍砲等罪起訴，台南地院今天開庭審理，意外牽扯出蔡案發前1月底涉直播主案件，當時即與陳建文早有糾紛，即擬定分工計畫書被警查扣，他否認預謀，強調只是順手寫下，其他人並不知情。
合議庭交互詰問劉科南、徐梓恆兩人，檢方及其辯護人則申請同案被告王秉州、蔡秉逸及曾俊湳作證，劉的辯護人詢問蔡秉逸，提到分工計畫書，其中所指「建文公司」為何？為何不是聚會地點「建一」。
蔡秉逸才說出，該份計畫書是因與陳建文早有糾紛，在本案之前直播主案件，順手寫下來的；辯護人提及計畫書寫到劉等人，又提到建文一號車，3車保護1、2車等內容。蔡秉逸回答，直播主案後透早順手寫下來的，放在桌上，當天就被警方查獲了，其他人並不知情。
蔡秉逸表示，案發當晚，只是要去看王重傑涉吸毒在安平區摩鐵被警方抓的好戲，到場後臨時起義要教訓對方，在第一現場網球場停車場，才持車上放置用來防身棍棒下車， 朝背部及頭部以下部位毆打。他說，王秉州、余俊廷被王重傑砍傷，要送2人就醫途間，曾俊湳打手機給他「有看到王重傑」，由徐梓恆開車經過華平路第二現場，但未下車。面對檢方一再追問，蔡甚至以律師不在場，「拒絕回答」。
曾俊湳表示，當時同車友人蘇琮傑被王重傑砍傷，生氣才開車去追王重傑，當下蘇傷勢並不嚴 重，追至第二現場餐廳停車場，開車想要攔下王重傑，與其機車擦撞。「我不是要撞死他」他拿車上放在駕駛座下的西瓜刀下車，又遭王嗆聲，持刀朝其手部砍3刀，可能王在掙扎時砍到其他部位。他說，教訓王重傑之後，他和劉科南察看其傷勢，討論要送王就醫。
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