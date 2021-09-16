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相思樹皮提煉「死藤水」 煉毒過程太臭反讓自己被逮

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

韓姓男子蒐集相思樹皮粉末利用化學藥劑提煉俗稱「死藤水」的二甲基色胺毒品，由於煉毒過程飄出濃濃臭味，引起鄰居懷疑，刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心接獲情資，日前持搜索票將韓嫌逮捕到案，查扣化學藥劑、相思樹皮粉等證物，正釐清有無毒品流入市面，全案依毒品危害防制條例送辦。

二甲基色胺俗稱「死藤水」、「相思湯」，成分存在於多種植物中，可用加熱、萃取手法提純，作用類似迷幻藥，據傳吸食後可以「通靈」，古代是南美巫師用來作法使用，近年則流行在大眾視野，輕微劑量就能達到迷幻效果。

警方調查，死藤水每公克市價可達5700元台幣，比K他命等常見毒品還要高貴，住在新竹市北區的韓姓男子，為此蒐集大量相思樹皮粉末，從多個化工材料行網站購入富馬酸、石油醚、異丙醇、丙酮、氫氧化鈉等化學藥劑，在自家住處煉毒。

由於死藤水提純過程中會有濃烈臭味，韓嫌提純過程中屋內不時飄散臭味出來，引起鄰居懷疑，刑事局南打中心接獲通報後，和南投、新竹市警局共組專案小組，歷經3個多月蒐證，日前持新竹地院搜索票到韓嫌新竹住處逮人。

警方在韓的屋內查扣相思樹皮粉末、化工原料還有已經提純的死藤水等證物，目前仍在釐清有無成品流入市面，全案警詢後，依毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

警方在韓嫌屋內查扣的化學藥劑等物品。圖/讀者提供
警方在韓嫌屋內查扣的化學藥劑等物品。圖/讀者提供
韓嫌利用相思樹皮粉末及化學藥劑，在屋內提純「死藤水」，因飄出濃烈臭味引起鄰居懷疑，最後被警方逮捕。圖/讀者提供
韓嫌利用相思樹皮粉末及化學藥劑，在屋內提純「死藤水」，因飄出濃烈臭味引起鄰居懷疑，最後被警方逮捕。圖/讀者提供

新竹 毒品 情資

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