逃亡12年 台灣治安史上最高現金搶案主嫌落網聲押

台灣治安史上最高額現金7千多萬元搶案，主嫌58歲黃姓男子逃亡12年後，昨在台南市安平區租屋處落網，警方起出3把手槍及38發子彈，黃落網後直說警方認錯人了，後才稱所分得的贓款已全部花光，警方調查黃曾花900萬元為女友購屋且對涉案情節避重就輕，昨晚依強盜、槍砲等罪嫌，將他移送南檢複訊，今晨檢察官訊問後認其涉犯強盜等罪嫌，有逃亡之事實，聲請羈押。

檢警調查，蔡姓男子從事黃金地下買賣，常有龐大資金進出，蔡男的妹妹於2009年9月把訊息告知黃姓男子等人，黃男等人在蔡男的轎車加裝GPS監控，同年11月23日發現蔡男的車出現在台南市1家銀行前，還提2袋重物，研判裝有大筆現金後決定行搶。