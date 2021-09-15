犯下7千多萬元主嫌逃12年 不用手機仍難逃警方追緝

台南市於2009年11月發生台灣治安史上最高額7736萬元現金搶案，黃姓主嫌潛逃12年後，今天在台南市安平區落網，警方說，黃逃亡期間不使用手機，而且不開車，平日都坐計程車代步，或是徒步行走，躲避警方追查，今天下午1點多他外出買便當，被警方在門外當場查獲。

2009年11月台南市中西區發生7736萬元搶案，最後一名在逃黃姓涉案人，今天在台南市安平區慶平路一棟公寓大樓落網。這起搶案同案同夥都已被起訴判刑，僅剩黃潛逃12年，警方還在追查黃得贓款下落。