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犯下7千多萬元主嫌逃12年 不用手機仍難逃警方追緝
台南市於2009年11月發生台灣治安史上最高額7736萬元現金搶案，黃姓主嫌潛逃12年後，今天在台南市安平區落網，警方說，黃逃亡期間不使用手機，而且不開車，平日都坐計程車代步，或是徒步行走，躲避警方追查，今天下午1點多他外出買便當，被警方在門外當場查獲。
2009年11月台南市中西區發生7736萬元搶案，最後一名在逃黃姓涉案人，今天在台南市安平區慶平路一棟公寓大樓落網。這起搶案同案同夥都已被起訴判刑，僅剩黃潛逃12年，警方還在追查黃得贓款下落。
這起台灣治安史上最高現金搶案發生地點在台南市中西區健康路及西門路口，從事黃金買賣的蔡姓男子，從銀行提款後在自家鐘錶店門前，被持槍搶匪搶劫，鐘錶店1名女性被開槍擊中腿部受傷。其他涉案人都已落網。
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