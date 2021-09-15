犯下7千多萬元搶案黃姓主嫌 犯案後曾買房子給女友露餡

台南警方今天逮捕涉及7千多萬現金搶案的黃姓主嫌，警方查出，黃犯下此案後，儘管行事低調，但曾以9百多萬元幫女友買了一棟房，房子也被查扣，讓警方確認黃並未逃出國，加上警方展開清樓專案，進一步查出黃的藏身處，順利逮捕逃亡12年的黃歸案。

據了解，58歲的黃姓主嫌與他合作的共犯，都曾因為犯下重案被關，黃屬於文組師爺型，專門負策畫犯案，加上時的監視器並不普遍，車牌辨識系統並未健全，讓黃得以在犯案後得以逃逸。

曾偵辦過他共犯的蔡姓警官表示說 ，黃犯案後並沒有平均分配贓款，並向其他部分同夥表示，大部分部贓款先由他保管，並以要處理掉槍枝為藉口，將搶走約錢 3、4千萬的贓款落跑，當時一度懷疑黃已潛逃到國外。