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犯下7千多萬元搶案黃姓主嫌 犯案後曾買房子給女友露餡
台南警方今天逮捕涉及7千多萬現金搶案的黃姓主嫌，警方查出，黃犯下此案後，儘管行事低調，但曾以9百多萬元幫女友買了一棟房，房子也被查扣，讓警方確認黃並未逃出國，加上警方展開清樓專案，進一步查出黃的藏身處，順利逮捕逃亡12年的黃歸案。
據了解，58歲的黃姓主嫌與他合作的共犯，都曾因為犯下重案被關，黃屬於文組師爺型，專門負策畫犯案，加上時的監視器並不普遍，車牌辨識系統並未健全，讓黃得以在犯案後得以逃逸。
曾偵辦過他共犯的蔡姓警官表示說 ，黃犯案後並沒有平均分配贓款，並向其他部分同夥表示，大部分部贓款先由他保管，並以要處理掉槍枝為藉口，將搶走約錢 3、4千萬的贓款落跑，當時一度懷疑黃已潛逃到國外。
蔡表示，黃潛逃一段期間後，警方又從線報得知，黃幫當時的女友在永康區買了一棟房子，這讓警方確認黃仍留在國內，並未潛逃出境，並查出3年前黃又回到台南新化老家，不斷更換根據地，他並把相關情資告訴轄區台南市警局四分局偵查隊， 終於順利將此案最後一名涉案人帶回結案。
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