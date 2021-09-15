快訊

幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

營養午餐弊案纏訟10年 6名校長今有罪定讞將入獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

犯下7千多萬元搶案黃姓主嫌 犯案後曾買房子給女友露餡

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南警方今天逮捕涉及7千多萬現金搶案的黃姓主嫌，警方查出，黃犯下此案後，儘管行事低調，但曾以9百多萬元幫女友買了一棟房，房子也被查扣，讓警方確認黃並未逃出國，加上警方展開清樓專案，進一步查出黃的藏身處，順利逮捕逃亡12年的黃歸案。

據了解，58歲的黃姓主嫌與他合作的共犯，都曾因為犯下重案被關，黃屬於文組師爺型，專門負策畫犯案，加上時的監視器並不普遍，車牌辨識系統並未健全，讓黃得以在犯案後得以逃逸。

曾偵辦過他共犯的蔡姓警官表示說 ，黃犯案後並沒有平均分配贓款，並向其他部分同夥表示，大部分部贓款先由他保管，並以要處理掉槍枝為藉口，將搶走約錢 3、4千萬的贓款落跑，當時一度懷疑黃已潛逃到國外。

蔡表示，黃潛逃一段期間後，警方又從線報得知，黃幫當時的女友在永康區買了一棟房子，這讓警方確認黃仍留在國內，並未潛逃出境，並查出3年前黃又回到台南新化老家，不斷更換根據地，他並把相關情資告訴轄區台南市警局四分局偵查隊， 終於順利將此案最後一名涉案人帶回結案。

台南警方逮捕7千多萬元搶案黃姓主嫌。記者黃宣翰／翻攝
台南警方逮捕7千多萬元搶案黃姓主嫌。記者黃宣翰／翻攝

贓款 監視器 槍枝

延伸閱讀

台灣治安史上最高額現金搶案 最後一名涉嫌人落網

高雄男涉竊單親媽皮包 犯案經過監視器全都錄

中學生想模仿校園槍擊事件犯案前被捕 母泣訴：他只是個孩子！

男不滿女友偷吸海洛因 皮帶鞭打數十次打死她

相關新聞

台灣治安史上最高額現金搶案 最後一名涉嫌人落網

台灣治安史上最高額現鈔7736萬元搶案，最後一名涉嫌人黃江正，逃亡12多年後今天下午1點多，在台南市安平區租屋處落網。警...

犯下7千多萬元主嫌逃12年 不用手機仍難逃警方追緝

台南市於2009年11月發生台灣治安史上最高額7736萬元現金搶案，黃姓主嫌潛逃12年後，今天在台南市安平區落網，警方說...

犯下7千多萬元搶案黃姓主嫌 犯案後曾買房子給女友露餡

台南警方今天逮捕涉及7千多萬現金搶案的黃姓主嫌，警方查出，黃犯下此案後，儘管行事低調，但曾以9百多萬元幫女友買了一棟房...

半夜駕車停隱蔽處吸安 高雄情侶檔正嗨時遭逮

高雄市尤姓男子與李姓女子在仁武區京吉五路口疑似在車內施用毒品，仁武警分局員警巡邏經過發現一輛轎車在路邊怠速多時，前往盤查...

台南15歲少年隨車攜3把空氣長短槍 法官判不罰

15歲陳姓少年上月20日晚間11時開車行經台南市安平區觀夕平台，經台南市警四分局防制危駕路檢點盤查且同意搜索，當場查獲車...

影／搶地盤又開槍 投案求簡單處理遭拒 警破竹聯明仁會

中和警方日前處理車禍遭開槍，員警英勇反擊4槍，2嫌中彈就醫迅速遭逮，新北刑大後續擴大追查，昨天查獲幕後主嫌竹聯幫明仁會鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。