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阿富汗型男偷用杜拜王子帥照 寄定情戒指包裹詐騙

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

13日中午，警方接獲銀行通報，一名65歲的李姓女子疑似遭詐騙。李女在網路上認識一名自稱為阿富汗軍官的型男，網聊一陣子後，阿富汗型男稱想來台找李女，還先寄了一份包裹當見面禮。不過，包裹卡在海關，要求李女幫忙匯15萬元律師費處理。警方到場後，成功阻止李女受騙。

土城警分局廣福派出所13日接獲銀行通報，李姓女子一口氣領了15萬元，要匯到指定帳戶，銀行懷疑是詐騙，請警方到場處理。

據了解，李女在網路上與自稱為阿富汗軍官的一名型男聊天，男子還挑選了疑似為杜拜王子的照片作為大頭貼，讓李女深信阿富汗型男對她是真心的。

阿富汗型男取得李女信任後，告訴李女想來台灣找她，還寄了一份包裹當做見面禮，裡頭有兩枚戒指以及一些美金。不過，型男又說，包裹卡在海關，需要律師協助處理，請李女匯給他15萬元作為律師費。隨後，李女接到自稱律師的來電，並提供一組匯款帳號。

李女馬上到銀行提領15萬元，要匯款到指定帳號。警方到場後，一聽到關鍵字「阿富汗」、「軍官」等語，便知道這是典型的詐騙手法，假冒帥哥美女的照片，每天噓寒問暖，讓被害人身陷愛情的漩渦，隨後便要求被害人匯款。李女聽完後也瞬間明白遭愛情詐騙，不斷向警方及銀行行員道謝，保住辛苦錢。

李女在網路上認識一名自稱為阿富汗軍官的型男，網聊一陣子後，阿富汗型男稱想來台找李女，還先寄了一份包裹當見面禮。不過，包裹卡在海關，要求李女幫忙匯15萬元律師費處理。警方到場後，成功阻止李女受騙。圖／本報資料照片
李女在網路上認識一名自稱為阿富汗軍官的型男，網聊一陣子後，阿富汗型男稱想來台找李女，還先寄了一份包裹當見面禮。不過，包裹卡在海關，要求李女幫忙匯15萬元律師費處理。警方到場後，成功阻止李女受騙。圖／本報資料照片

阿富汗 詐騙 海關

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