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台灣治安史上最高額現金搶案 最後一名涉嫌人落網

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台灣治安史上最高額現鈔7736萬元搶案，最後一名涉嫌人黃江正，逃亡12多年後今天下午1點多，在台南市安平區租屋處落網。警方還起出3把手槍以及28發子彈，帶回警分局詢問。

這起重大搶案發生於2009年11月23日，地點在台南市健康路及西門路口，從事黃金買賣的蔡男子，從銀行提款後在自家鐘表店門前被3名持槍搶匪搶劫，鐘表店1名女性被開槍擊中腿部受傷。

當年台南檢警全力偵辦，查獲方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成5人，最後一名共犯黃江正今天落網。

蔣春益供稱，搶得贓款已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣還說，他分的得其中560 萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。

「我不是黃江正，你們認錯人了。」台南市刑警大隊、台南市警四分局和南部犯罪打擊中心幹員警上前逮捕黃江鎮時，他矢口否認。警方帶他回警分局查證，確認他就是曾犯下2009年7千多萬搶案，2014年在安平發生的擄人勒索案的黃江正。

犯下台灣治安上最高金額現鈔搶案黃江正，今天在安平落網。記者黃宣翰／翻攝
犯下台灣治安上最高金額現鈔搶案黃江正，今天在安平落網。記者黃宣翰／翻攝

黃江鎮涉嫌持有3把槍及子彈。記者黃宣翰／翻攝
黃江鎮涉嫌持有3把槍及子彈。記者黃宣翰／翻攝

贓款 搶劫

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