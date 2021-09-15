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半夜駕車停隱蔽處吸安 高雄情侶檔正嗨時遭逮
高雄市尤姓男子與李姓女子在仁武區京吉五路口疑似在車內施用毒品，仁武警分局員警巡邏經過發現一輛轎車在路邊怠速多時，前往盤查敲窗，尤男車窗一開，車內立即傳出濃濃安非他命味，員警喝令尤男兩人下車，並搜出0.33克毒品，全案詢後依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
仁武警分局員警本月13日凌晨3時許執行巡邏勤務，行經仁武區京吉五路口發現一輛轎車在路邊怠速未熄火，上前盤查，尤男（46歲）將車窗一開，馬上從車中傳出濃濃安非他命的嗆鼻味道，警方喝令尤男與女友李女（38歲）下車，兩人當場嚇傻，乖乖就範。
據了解，尤男與李女趁半夜將車輛停到偏僻路段，員警盤查當時兩人正在車上施用毒品，雖然車上沒有放出音樂但氣氛正嗨，都處於精神恍惚狀態，聽到敲車窗聲配合開窗，沒想卻遇到員警，只能配合下車，兩人直到1個多小時才逐漸恢復意識，全案依毒品罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
仁武警分局長古瑞麟表示，毒品除對人體健康影響甚鉅，極易衍生社會治安事故，分局要求員警針對轄內列管治安人口及毒品人口嚴加監控，另對轄內的各治安要點及死角加強巡查，主動查緝及防治不法事件發生，防範於未然。
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