台南15歲少年隨車攜3把空氣長短槍 法官判不罰

15歲陳姓少年上月20日晚間11時開車行經台南市安平區觀夕平台，經台南市警四分局防制危駕路檢點盤查且同意搜索，當場查獲車內有一黑色長形槍袋內裝有類似真槍的空氣短槍2把、長槍1把及瓦斯罐，警方認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，違反社維法送辦，法官認少年將玩具槍置放車內，且無把玩或使用，甚或恫嚇他人之舉，最後判他不罰。

陳姓少年坦承，當時確實攜帶類似真槍的玩具槍，他表示，當時獨自駕車前往觀夕平台買鹹酥雞，所攜帶的玩具槍是打生存遊戲用的，沒有從事不法。

警方查扣類似真槍的空氣短槍2把、空氣長槍1把、瓦斯罐2罐等物，經槍枝殺傷力擊破測試，3把槍枝均未達貫穿鐵片而具有傷害力的程度，屬類似真槍的玩具槍。警方認依無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，違反社會秩序維護法送辦。

台南簡易庭認為，警方查獲當時，少年所攜帶的空氣短槍2把收置在槍箱內，空氣長槍1把則收置在槍袋內，均放置轎車裡面。經少年同意搜索車輛才查獲3把玩具槍，可知他並未將3把玩具槍顯露在外，實與置放在個人住宅或其他隱私空間無異，若非遭員警執行臨檢攔查發現，一般人無法從外觀上得知其車內置有3把玩具槍。