台南15歲少年隨車攜3把空氣長短槍 法官判不罰
15歲陳姓少年上月20日晚間11時開車行經台南市安平區觀夕平台，經台南市警四分局防制危駕路檢點盤查且同意搜索，當場查獲車內有一黑色長形槍袋內裝有類似真槍的空氣短槍2把、長槍1把及瓦斯罐，警方認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，違反社維法送辦，法官認少年將玩具槍置放車內，且無把玩或使用，甚或恫嚇他人之舉，最後判他不罰。
陳姓少年坦承，當時確實攜帶類似真槍的玩具槍，他表示，當時獨自駕車前往觀夕平台買鹹酥雞，所攜帶的玩具槍是打生存遊戲用的，沒有從事不法。
警方查扣類似真槍的空氣短槍2把、空氣長槍1把、瓦斯罐2罐等物，經槍枝殺傷力擊破測試，3把槍枝均未達貫穿鐵片而具有傷害力的程度，屬類似真槍的玩具槍。警方認依無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，違反社會秩序維護法送辦。
台南簡易庭認為，警方查獲當時，少年所攜帶的空氣短槍2把收置在槍箱內，空氣長槍1把則收置在槍袋內，均放置轎車裡面。經少年同意搜索車輛才查獲3把玩具槍，可知他並未將3把玩具槍顯露在外，實與置放在個人住宅或其他隱私空間無異，若非遭員警執行臨檢攔查發現，一般人無法從外觀上得知其車內置有3把玩具槍。
且依卷證並未積極證據，足認他有在公共場所或公眾得出入場所把玩、使用或比畫3把玩具槍，或有恫嚇他人的舉措，致使周遭人誤認為真槍，因而心生恐懼、妨害公共秩序、擾亂社會安寧。最後判他不罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言