影／搶地盤又開槍 投案求簡單處理遭拒 警破竹聯明仁會
中和警方日前處理車禍遭開槍，員警英勇反擊4槍，2嫌中彈就醫迅速遭逮，新北刑大後續擴大追查，昨天查獲幕後主嫌竹聯幫明仁會鄭姓大哥等12人到案，查扣犯案用槍枝。據了解，雙方疑因賭債網路互嗆，鄭嫌糾眾駕車前往案發現場，看到對方人馬竟無視警方在場，持槍對空開槍示威，並查出張男涉嫌替開槍的鄭姓大哥頂替，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。
本月12日凌晨4時許，新北市中和警方巡邏發現兩輛可疑車輛，警方尾隨攔查時發現前方發生車禍，不料，前方車輛突然對空開了一槍。警方馬上回擊四槍，二汽車加速逃逸，涉嫌開槍的銀色車輛遭警方擊中，警方循線在醫院發現受傷的陳男（20歲）、林男（21歲），皆為腳部受傷，涉嫌開槍20歲張姓男子也遭中和警方逮捕。
新北市刑大大隊長黃壬聰今表示，槍擊案發生後，由新北地檢檢察官褚仁傑指揮台北市北投警分局和新北市刑大、中和、土城警分局組成專案小組，雙北警方選查出竹聯幫新莊區明仁會大哥鄭姓男手子（21歲）涉嫌開槍，還教唆小弟張姓男子頂罪後，逃往嘉義、雲林一帶躲藏，警方昨天清晨南下雲林逮捕鄭男到案，並查扣犯案用改造槍彈。
據了解，鄭男逃亡期間曾透過親友試探警方，如果出面投案可否簡單處理，遭專案小組嚴正拒絕，並強調短期絕對查緝到案，不到二天時間，即鎖定嫌犯藏匿處所，循線在雲林口湖鄉一處民宅拘提主嫌到案，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送新北檢偵辦。
警政署長陳家欽於12日槍案發生後，第一時間前往中和警分局慰問現場執勤員警，肯定員警快速到場處置，並在正確時機大膽用槍，強勢展現警方執法態度；同時召開專案會議，要求務必追查背後真實動機，查緝幫派幕後幹部、連根拔起。掃黑為警方持續性治安工作重點，新北市警局長黃宗仁表示，警方將持續展現執法決心、強勢掃蕩黑道幫派，剷除隱藏背後金流、瓦解幫派組織成員，給予黑道幫派迎頭痛擊。
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