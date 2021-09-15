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中警宣傳萬安演習...順便防詐騙 提到「要錢」都須注意

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天下午舉辦萬安演習，台中市第三警分局副分局長李玨民昨天上警廣，先提醒市民今年的演習，僅發放防空警報、空中威脅告警系統的手機簡訊，人車不管制，聽到警報不用驚慌，維持正常作息，李另外以今年上半年投資詐騙有2168件，但關鍵字都是「要錢」，他提醒，任何牽涉到金錢的操作，都需謹慎確認，就可成為「護金大使」。

台中市第三警分局秘書室表示，昨天副分局長李玨民趁今天萬安演習前，先上警廣台中台「945會客室」節目，提醒市民，今天的萬安演習，因受疫情影響，為避免群聚，將以「1日全區」、「人、車、燈光不管制」的方式實施，僅發放「防空警報」及「空中威脅告警系統」手機簡訊，請民眾保持正常作息，無需驚慌。

第三警分局副分局長李玨民在節目中提到，根據內政部統計，今年疫情期間，上半年（今年1月至6月）投資詐欺案件就有2168件，是所有詐欺案類的最大宗，現在歹徒詐騙手法雖然不斷翻新、與時俱進，但最終目的都是「要錢」，無論是高投報、零風險或短期獲利的假投資，誘騙遊戲點數或保證金的假交友真詐騙，抑或是假檢警要監管民眾帳戶，所有涉及金錢流動的步驟，市民在操作前務必謹慎確認，多想一步，就可以成為「護金大使」。

第三警分局秘書室指出，中秋連假即將到來，分局已針對中秋連假返鄉車潮，提前規畫相關交通疏導勤務，全力維持交通順暢與行車安全，用路人也可收聽警廣，事先掌握路況資訊，避開塞車路段。

第三警分局副分局長李玨民（左）昨天上警廣時提到，今年上半年投資詐騙案件多，提醒市民涉及金錢操作，要多留意、謹慎。圖／第三警分局提供
第三警分局副分局長李玨民（左）昨天上警廣時提到，今年上半年投資詐騙案件多，提醒市民涉及金錢操作，要多留意、謹慎。圖／第三警分局提供

萬安演習 詐騙 疫情

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