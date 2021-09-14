快訊

北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火辣女網紅涉賣大麻 檢方命30萬交保仍在籌錢

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

正妹潘姓女網紅涉嫌從美國以茶葉罐、餅乾盒包裝走私第二級毒品大麻來台，刑事局掌握情資報請桃園地檢署指揮，查獲市價超過1200萬元、8公斤的乾燥大麻花，檢方今晚間複訊後晚間6點依毒品罪嫌命潘女30萬元交保，潘一度在桃檢內ATM領錢，但仍因金額不足仍再籌措中。

桃檢表示，檢察官複訊後認定潘女嫌疑重大，但考量無羈押必要，依毒品危害防治條例諭令潘30萬元交保；潘晚間6點多在法警陪同下走出拘留室，先到桃檢1樓ATM提領現金，但因金額不足一度打電話叫支援，目前仍在候保室等待中。

潘女（25歲）身材火辣，過去曾被查獲販賣大麻，這次再經刑事局掌握今年1、2月從美國走私大麻郵包，且潘和同夥、買家均以Telegram聯繫，並用比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣付款，昨搜索後今依法移送偵辦。

檢方諭令潘30萬元交保，潘提領現金後向友人聯繫，目前仍在籌措中。記者曾健祐／攝影
檢方諭令潘30萬元交保，潘提領現金後向友人聯繫，目前仍在籌措中。記者曾健祐／攝影
潘女身材姣好，被刑事局查獲涉嫌走私賣大麻。記者李奕昕／翻攝
潘女身材姣好，被刑事局查獲涉嫌走私賣大麻。記者李奕昕／翻攝

大麻 毒品 比特幣 虛擬貨幣

延伸閱讀

影／辣妹藥頭空運賣大麻 收虛擬幣轉手仍被抓

自稱「治療失眠」陽台重大麻 法院2度減刑讓他不用入獄

不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

網購照明設備帳棚種大麻 市值近億 檢方起訴

相關新聞

影／辣妹藥頭空運賣大麻 收虛擬幣轉手仍被抓

潘姓女子從美國訂購大麻，以茶葉罐、餅乾盒包裝掩護寄空運包裹來台轉賣；刑事局透過海關陸續攔截5個包裹，共查獲市價1200萬...

火辣女網紅涉賣大麻 檢方命30萬交保仍在籌錢

正妹潘姓女網紅涉嫌從美國以茶葉罐、餅乾盒包裝走私第二級毒品大麻來台，刑事局掌握情資報請桃園地檢署指揮，查獲市價超過120...

自稱「治療失眠」陽台重大麻 法院2度減刑讓他不用入獄

桃園蔡姓男子自稱要「治療失眠」從英國網站走私6顆大麻種子來台，直接在陽台窗戶當一般植物栽培，經警方搜索起獲1棵枯萎成株，...

西螺女與男友異地離奇死亡 疑點重重檢警深入追查

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天被警方在公有停車場一輛計程車後車廂發現，腐爛多時的遺體，家屬認屍後交由檢...

家暴男只把老婆當性奴、酗酒吸毒不分擔家計 法院判離婚

桃園1名人夫染毒還家暴，平時工作不穩把家計全丟給妻子1人扛，情緒一來還亂摔東西、作勢毆打家人，甚至掐脖強逼老婆發生性行為...

毒駕被警攔下辯「藥效還未發作」 法官採信判他無罪

高雄陸姓男子在車上吸食K他命被員警發現，警方在後方追捕多個路口將他攔停，車上搜出吸食器、K盤及K他命殘渣等，尿檢呈陽性反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。