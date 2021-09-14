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火辣女網紅涉賣大麻 檢方命30萬交保仍在籌錢
正妹潘姓女網紅涉嫌從美國以茶葉罐、餅乾盒包裝走私第二級毒品大麻來台，刑事局掌握情資報請桃園地檢署指揮，查獲市價超過1200萬元、8公斤的乾燥大麻花，檢方今晚間複訊後晚間6點依毒品罪嫌命潘女30萬元交保，潘一度在桃檢內ATM領錢，但仍因金額不足仍再籌措中。
桃檢表示，檢察官複訊後認定潘女嫌疑重大，但考量無羈押必要，依毒品危害防治條例諭令潘30萬元交保；潘晚間6點多在法警陪同下走出拘留室，先到桃檢1樓ATM提領現金，但因金額不足一度打電話叫支援，目前仍在候保室等待中。
潘女（25歲）身材火辣，過去曾被查獲販賣大麻，這次再經刑事局掌握今年1、2月從美國走私大麻郵包，且潘和同夥、買家均以Telegram聯繫，並用比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣付款，昨搜索後今依法移送偵辦。
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