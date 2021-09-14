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影／辣妹藥頭空運賣大麻 收虛擬幣轉手仍被抓
潘姓女子從美國訂購大麻，以茶葉罐、餅乾盒包裝掩護寄空運包裹來台轉賣；刑事局透過海關陸續攔截5個包裹，共查獲市價1200萬元的8公斤乾燥大麻花，拘捕潘女等13人依毒品罪嫌移送。檢方聲押4人獲准，命其餘7人10至20萬元交保，正在複訊潘女及何姓男買家。
25歲潘女上圍豐滿、身材火辣，沒有穩定工作，曾被台北市警方查獲販賣大麻。警方調查，今年1、2月起她輸入大麻包裹，指示同夥填寫假收件人及不相關的民宅地址，聯繫物流業者在民宅附近交貨。
同夥拿到大麻，用手機通訊軟體Telegram聯絡台北、新北市買家，將大麻放在沒有監視器的空地、路燈下或路邊草叢，拍照傳給買家後離開，還以Google地圖傳送經緯度，買家再前往取貨，雙方不碰面。
刑事局偵四大隊第二隊接獲情資，3月起攔獲4公斤、1公斤、1公斤的3個大麻包裹，跟監物流後拘提、逮捕5名收件人及6名運輸者，7月又攔截各1公斤的2個大麻包裹，昨天赴潘女新北三重區住處拘提她，另拘提何男。
據調查，潘女與同夥、買家均使用Telegram聯繫，用比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣付款。警方從潘女住處查扣大麻1.2公斤、吸食器，她坦認賣大麻。
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