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自稱「治療失眠」陽台重大麻 法院2度減刑讓他不用入獄
桃園蔡姓男子自稱要「治療失眠」從英國網站走私6顆大麻種子來台，直接在陽台窗戶當一般植物栽培，經警方搜索起獲1棵枯萎成株，法院認為，蔡種大麻是5年以上重罪，但考量數量甚寡、情節輕微，依大法官釋字790號解釋、刑法59條2度減刑，依毒品等罪判他1年10月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，蔡男上網到英國種子城網站訂購6顆大麻種子，並匯款0.0078元的比特幣（換算台幣2500元），去年3月底對方就將種子夾藏在積木玩具中空運來台，蔡取貨後在自家陽台栽種成株，但還沒來得及摘取花、葉片就枯萎，同年6月3日經航警局搜索查獲。
蔡男在警詢、檢方偵訊及院方審理均坦承不諱，並有英國種子城網站交易資料佐證，法院認定他涉犯私運管制物品進口罪、意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，且後者是5年以上有期徒刑，得併科500萬元以下重罪。
法院審酌，蔡自白坦承，僅栽種6顆大麻種子、無專業設備，之後被查獲的1棵成株也枯萎，數量甚寡、犯罪情節輕微，先依大法官釋字790號解釋，就他所犯毒品危害防制條例第12條第2項栽種大麻最，予以減刑至2分之1。
法院再查，蔡男在自家陽台窗邊種大麻，以種植一般植物方式，並未設有大規模職業場所，且他無前科、犯罪情節輕微，就算依大法官釋字790號減刑至2年6月最低法定刑，仍猶嫌過重，連同他涉犯種大麻、私運管制物品進口罪，均依刑法59條情堪憫恕再給予減刑。
法院審酌，蔡男自稱為了治療失眠才買大麻種子，且他無專業設備，僅以一般植栽方式，犯後坦承等，依共同犯私運管制物品進口罪、意圖供製造毒品之用，而栽種大麻罪，各判有期徒刑4月、1年6月，均緩刑2年，提供80小時勞務。
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