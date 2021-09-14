西螺女與男友異地離奇死亡 疑點重重檢警深入追查

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天被警方在公有停車場一輛計程車後車廂發現，腐爛多時的遺體，家屬認屍後交由檢方安排擇日解剖，釐清死因，而蘇女的同居人鄭男則是在上月被發現陳屍桃園山區，2人相繼離奇死亡，使案情陷入膠著，檢警正深入調查。

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天遺體被警方在中山路一處公有停車場1輛計程車後車廂發現。記者陳苡葳／翻攝

據了解，兩人分分合合，多次為感情問題起爭執，鄭男是桃園人，蘇女是台南人，兩人交往約6年，不過都沒有穩定工作，兩人生前曾在西螺租屋同居，今年5月中鄭男對蘇女施暴，蘇女報案並聲請保護令後，2人便沒有繼續生活在一起，不過仍有聯繫，認識雙方的人士透露兩人關係是分分合合，且男方還有酗酒問題，大家不斷勸說蘇女應與鄭男保持距離。

蘇女的女兒蔡姓女子平時雖沒和母親同住，不過會保持聯繫，7月底她開始聯繫不上母親，隨後在網路社團上發文請網友協尋，但都沒有獲得進一步消息，經社工及警方建議，上月10日她向居住地台南市警方報案協尋失蹤人口。

警方透過手機定位，發現蘇女手機在桃園大溪區，不過僅在龜山區大同路巷內找到蘇女的車子，仍未見其人影，而上月16日則在大溪山區發現陳男遺體，昨天則在西螺鎮一處公有停車場內停放的1輛計程車後車廂發現蘇女遺體。

警方找到蘇女後，依其失蹤時的穿著，及身上證件判斷死者就是失聯已久的蘇女，後由縣警局鑑識科採證，由於近月來時而高溫時而下雨，蘇女遺體嚴重腐爛，初判外觀無明顯傷勢，遺體則已出現木乃伊化（乾燥情形），法醫明天將解剖確認死因及相關傷勢。

因鄭男有家暴紀錄，警方7月上門查訪鄭男時，他全程配合未有異狀，也沒有再騷擾蘇女，不過8月再次查訪時，鄭男、蘇女的手機就都已關機，而蘇女的女兒7月底就無母親音訊，同一時間警方追查車輛辨識紀錄時發現，蘇女車輛上月12日雖在桃園被找到，但該車7月底曾被人開到西螺一家加油站加油，但駕駛人並未下車。

警方初判，駕駛蘇女車輛的應為男性，但是不是鄭男開的車？還有待釐清。就上述時間點及線索推斷，蘇女很可能在7月底就遇害，而鄭男則有可能是在殺害蘇女後，將人藏在租借來的計程車後車廂內，自己則開著蘇女的車到桃園，直到上月16日才被發現陳屍大溪山區，不過全案仍有諸多疑點，詳細案情還有待警方逐一追查釐清。