快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西螺女與男友異地離奇死亡 疑點重重檢警深入追查

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天被警方在公有停車場一輛計程車後車廂發現，腐爛多時的遺體，家屬認屍後交由檢方安排擇日解剖，釐清死因，而蘇女的同居人鄭男則是在上月被發現陳屍桃園山區，2人相繼離奇死亡，使案情陷入膠著，檢警正深入調查。

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天遺體被警方在中山路一處公有停車場1輛計程車後車廂發現。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天遺體被警方在中山路一處公有停車場1輛計程車後車廂發現。記者陳苡葳／翻攝

據了解，兩人分分合合，多次為感情問題起爭執，鄭男是桃園人，蘇女是台南人，兩人交往約6年，不過都沒有穩定工作，兩人生前曾在西螺租屋同居，今年5月中鄭男對蘇女施暴，蘇女報案並聲請保護令後，2人便沒有繼續生活在一起，不過仍有聯繫，認識雙方的人士透露兩人關係是分分合合，且男方還有酗酒問題，大家不斷勸說蘇女應與鄭男保持距離。

蘇女的女兒蔡姓女子平時雖沒和母親同住，不過會保持聯繫，7月底她開始聯繫不上母親，隨後在網路社團上發文請網友協尋，但都沒有獲得進一步消息，經社工及警方建議，上月10日她向居住地台南市警方報案協尋失蹤人口。

警方透過手機定位，發現蘇女手機在桃園大溪區，不過僅在龜山區大同路巷內找到蘇女的車子，仍未見其人影，而上月16日則在大溪山區發現陳男遺體，昨天則在西螺鎮一處公有停車場內停放的1輛計程車後車廂發現蘇女遺體。

警方找到蘇女後，依其失蹤時的穿著，及身上證件判斷死者就是失聯已久的蘇女，後由縣警局鑑識科採證，由於近月來時而高溫時而下雨，蘇女遺體嚴重腐爛，初判外觀無明顯傷勢，遺體則已出現木乃伊化（乾燥情形），法醫明天將解剖確認死因及相關傷勢。

因鄭男有家暴紀錄，警方7月上門查訪鄭男時，他全程配合未有異狀，也沒有再騷擾蘇女，不過8月再次查訪時，鄭男、蘇女的手機就都已關機，而蘇女的女兒7月底就無母親音訊，同一時間警方追查車輛辨識紀錄時發現，蘇女車輛上月12日雖在桃園被找到，但該車7月底曾被人開到西螺一家加油站加油，但駕駛人並未下車。

警方初判，駕駛蘇女車輛的應為男性，但是不是鄭男開的車？還有待釐清。就上述時間點及線索推斷，蘇女很可能在7月底就遇害，而鄭男則有可能是在殺害蘇女後，將人藏在租借來的計程車後車廂內，自己則開著蘇女的車到桃園，直到上月16日才被發現陳屍大溪山區，不過全案仍有諸多疑點，詳細案情還有待警方逐一追查釐清。

蘇女的女兒蔡女昨天到雲林確認母親身分，悲痛不已，希望此案早日釐清，還給母親與家屬一個公道；縣府將協處蘇女後事，社會處也會評估蔡女身心狀況，持續給予心理輔導和支持。

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天遺體被警方在中山路一處公有停車場1輛計程車後車廂發現。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天遺體被警方在中山路一處公有停車場1輛計程車後車廂發現。記者陳苡葳／翻攝

計程車 失蹤

延伸閱讀

桃園婦險遭詐100萬元買黃金 詐團狡猾教「偵查不公開」

遲遲等不到第二劑 小黃司機抱怨：我們成了莫德納孤兒

桃園新地標！永安漁港「純白海螺造型建築＋半戶外觀景平台」仙氣感炸裂

雲林婦疑遭同居人殺害棄屍出租車 警朝情殺方向偵辦

相關新聞

西螺女與男友異地離奇死亡 疑點重重檢警深入追查

雲林縣西螺鎮一名58歲蘇姓女子失蹤近2個月，昨天被警方在公有停車場一輛計程車後車廂發現，腐爛多時的遺體，家屬認屍後交由檢...

嘉縣消防員受訓時溺斃 同事哽咽：大家心中的陽光男孩

嘉義縣消防局昨天下午舉行聯合水域救災訓練，31歲翁姓隊員不幸溺斃，消息傳回翁員所屬新港分隊，同仁和長官都萬分不捨；據了解...

自稱「治療失眠」陽台重大麻 法院2度減刑讓他不用入獄

桃園蔡姓男子自稱要「治療失眠」從英國網站走私6顆大麻種子來台，直接在陽台窗戶當一般植物栽培，經警方搜索起獲1棵枯萎成株，...

家暴男只把老婆當性奴、酗酒吸毒不分擔家計 法院判離婚

桃園1名人夫染毒還家暴，平時工作不穩把家計全丟給妻子1人扛，情緒一來還亂摔東西、作勢毆打家人，甚至掐脖強逼老婆發生性行為...

毒駕被警攔下辯「藥效還未發作」 法官採信判他無罪

高雄陸姓男子在車上吸食K他命被員警發現，警方在後方追捕多個路口將他攔停，車上搜出吸食器、K盤及K他命殘渣等，尿檢呈陽性反...

雲林婦疑遭同居人殺害棄屍出租車 警朝情殺方向偵辦

住雲林的蘇姓婦人疑遭殺害棄屍計程車行李箱，而承租該車的鄭姓同居男友，則離奇在桃園山區失溫暴斃，蘇婦的女兒指控，鄭有暴力傾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。