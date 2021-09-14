家暴男只把老婆當性奴、酗酒吸毒不分擔家計 法院判離婚

桃園1名人夫染毒還家暴，平時工作不穩把家計全丟給妻子1人扛，情緒一來還亂摔東西、作勢毆打家人，甚至掐脖強逼老婆發生性行為，對方不堪長期受虐帶3個小孩到外租屋，仍不斷遭他騷擾，妻子忍無可忍訴請離婚，法院審酌人夫施暴在先又不出庭陳述，判准2人離婚，可上訴。

妻子主張，和先生結婚8年多也有3名小孩，但老公一直沒有穩定工作，家計都是她一肩扛起，直到2018年發現對方染有吸毒惡習，警察也曾到家中找人，後來又得知先生因毒品案件經檢方緩起訴處分。

她還說，老公常常家暴、惡言相向，甚至強逼發生性行為，自己忍無可忍去年帶著3名小孩到外租屋，但先生卻還跑去她住處逼性交，她拒絕就慘遭掐脖、作勢毆打臉部，後來因女兒叫喚對方才停手，也因此向法院聲請保護令獲准。

妻子認為，先生一再騷擾且揚言帶走小孩，今年6月更傳手持電擊棒，自稱「可以電人，還有更大支」的影片嚇她，對於種種暴力行為實在難以忍受，夫妻間感情蕩然無存，且老公吸毒、酗酒又不分擔家計，完全未盡人夫、人父責任，向法院訴請離婚。

對此，先生經法院通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述；法院查，先生確實因毒品罪嫌經檢方緩起訴，妻子也有院方核發的保護令，且老婆提起離婚訴訟後，先生還以「要鬧大到死活也算了」、「要玩就玩大一點，人只有生死」，「太小看我的脾氣個性了」等語恫嚇。