毒駕被警攔下辯「藥效還未發作」 法官採信判他無罪

高雄陸姓男子在車上吸食K他命被員警發現，警方在後方追捕多個路口將他攔停，車上搜出吸食器、K盤及K他命殘渣等，尿檢呈陽性反應，被依毒駕觸犯公共危險罪移送。陸男承認吸毒後開車，但辯稱當時藥效還未發作不算毒駕，他是被員警追查才會違規，高雄地方法院審理時，法官認為陸吸毒後10分鐘就被攔下，藥效確實可能還未發作，加上陸同心圓測試合格，不能證明他「無法安全駕駛」，因此判無罪。

判決指出，去年7月9日下午5時許，高雄市警方在前鎮區瑞豐國中附近埋伏，準備逮捕住在附近的藥頭，後來發現陸男開車抵達，上前與警方埋伏的對象攀談後躲回車上。

警方懷疑陸是上前購毒，因此假裝路過查看車內狀況，當場撞見陸在車上吸食K他命；陸男發現疑似被員警盯上，隨即開車逃逸，員警在後方尾隨陸男轎車，發現陸多次未依規定打方向燈、不當超車等，開車速度又超快，連追10分鐘將陸男攔停，在車上搜出K盤及殘渣等證物。

警方採檢陸男尿液送驗，被驗出K他命陽性反應，因陸男在路上有違規駕駛情況，因此被依毒駕觸犯公共危險罪移送，經高雄地檢署起訴。

陸男審理時坦承吸毒後駕車，但強調K他命藥效都還沒發作，他就被警方攔截了，而且警察是為了跟監藥頭才攔查他，事後還要求他到派出所指認，根本不是因為他違規駕駛才攔下他。

高雄地方法院調查K他命效果，施用後平均5至15分鐘才會發作，藥效持續約1小時，一般人約施用後90分鐘就能恢復基本意識，只是影響協調、判斷能力時間可長達24小時，雖然吸食者會產生幻覺，最嚴重還有瀕臨死亡的感覺，但相較喝酒來說，多少劑量才能影響開車，科學尚無具體數值可供參考。