男佯稱背包裝燒給亡妻的紙蓮花 一開內層...是毒品

高雄鄭姓男子今天凌晨開車闖紅燈，正被巡邏員警撞見，警方攔下他，發現1個可疑背包，要求他打開背包，他反而哽咽，稱背包內是準備燒給亡妻的紙蓮花，但打開背包後，員警卻在內層發現10多包毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

今天凌晨零時左右，高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警在苓雅區武廟路與大順路口，發現鄭姓男子（43歲）開車紅燈右轉，追上攔下鄭的轎車，發現他曾涉毒品案，且車內有個背包，要他打開背包受檢，鄭神色慌張，突然哽咽，稱最近妻子去世，心情低落，才沒注意紅燈，聲稱已沒再吸毒。