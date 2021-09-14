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男佯稱背包裝燒給亡妻的紙蓮花 一開內層...是毒品
高雄鄭姓男子今天凌晨開車闖紅燈，正被巡邏員警撞見，警方攔下他，發現1個可疑背包，要求他打開背包，他反而哽咽，稱背包內是準備燒給亡妻的紙蓮花，但打開背包後，員警卻在內層發現10多包毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
今天凌晨零時左右，高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警在苓雅區武廟路與大順路口，發現鄭姓男子（43歲）開車紅燈右轉，追上攔下鄭的轎車，發現他曾涉毒品案，且車內有個背包，要他打開背包受檢，鄭神色慌張，突然哽咽，稱最近妻子去世，心情低落，才沒注意紅燈，聲稱已沒再吸毒。
警方請他打開背包，發現內層拉鍊用密碼鎖上鎖，但鄭拒絕開鎖，稱裡面只是裝著葬儀社人員要他燒給妻子的紙蓮花，不過員警執意要他開鎖，才俯首稱裡面是毒品。他一打開背包，內層果然共裝16小包海洛因和安非他命。
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