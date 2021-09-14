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吸毒入獄N次！男洗心革面當司機兼外送 終獲女兒認同
54歲的阿昌少年時步入歧途染上毒癮，就連同居人也帶著2名幼女離去，多次進出監所的阿昌痛下決心回歸正軌，但工作沒多久又因它案入獄，直到今年初出獄，順利找到醫院接駁車司機，甚至兼差外送的工作，最終獲得女兒認同，享天倫之樂。
阿昌3年前透過新北毒防中心轉介至新北就業服務處的「協助更生受保護人就業輔導計畫」，當時阿昌雙眼、雙脥凹陷，神情黯然，經過一番懇談，他最大期望是能夠有一份正職的工作，並能和女兒團聚。
就服處指出，阿昌雖擁有職業大客車駕照和經歷，但因過去背景而缺乏自信，也不知從何找起；個管員教導阿昌運用網路及報紙等多元求職管道應徵，同時叮嚀阿昌要忘記更生背景，求職難免遭遇挫折但不可放棄。
阿昌應徵到司機工作，卻又接到法院的另案執行書，讓阿昌感嘆「人生才正要開始轉變，連女兒都還沒見到面」，最終再度入獄服刑。直到今年初出獄後，他再度找到醫院接駁車司機工作，並穩定就業。
「這麼多年來，我不斷迷失在妻兒背棄和毒品泥淖之間，到今天我終於掌握到自己人生的方向了」阿昌說，今年因為新冠肺炎疫情，導致醫院院車次減班，自己也找了外送工作，更滿足的是，女兒終於認同他。
新北勞工局長陳瑞嘉說，2016年起就與利伯他茲教育基金會合作，推動協助更生受保護人就業輔導計畫，由個管員提供更生人就業前的準備、陪同面試、開發友善廠商工作機會，順利就業後也會持續訪視，協助度過職場適應期。
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