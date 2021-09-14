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阿扁住處紙袋案 台南一分局長方國璽記過2次

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府警察局針對前總統陳水扁住處被放置不明牛皮紙袋案發表二點聲明，轄區一分局未向上報告警察局，也未適時向陳前總統說明偵辦進度，顯有行政疏失， 一分局長記過2次。

台南市警察局長方仰寧說，警方對於陳前總統家中放置牛皮紙袋的事没處理好，也沒有向陳報告偵辦進度表示歉意。並對台南市警一分局長方國璽記過處分，後續並由督察室調查，追究相關責任。

台南市警察局說明如下

一、有關陳前總統住處遭放置不明牛皮紙袋案，本局第一分局受理報案後雖立即展開偵處，保全證物送驗，並調閱大樓住處監視系統展開偵辦，惟於偵辦過程中，第一分局未依三線系統報告警察局，亦未適時向陳前總統說明案件之偵處進度，致讓陳前總統心生疑懼，市警局在此對陳前總統表達最深沈的歉意，本局除深切的檢討，並已調度刑警大隊跟鑑識中心全力支援第一分局偵辦本案還原事實真相，並且加強陳前總統的住所及人身安全維護。

二、對於第一分局疏失，本局先依違反報告及刑案偵辦紀律予以分局長方國璽記過2次，後續並責由督察室深入調查，查究相關人員疏失責任。

前總統陳水扁與兒子陳致中。聯合報系資料照
前總統陳水扁與兒子陳致中。聯合報系資料照

警察 保全 陳水扁

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