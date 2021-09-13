不和解了！男砸中崙所電腦賠8000元 松山分局長親自出庭

徐姓男子4月間涉闖入松山警分局中崙派出所並砸毀電腦被起訴，徐男8月間出庭與派出所蕭姓員警和解。松山分局長陳昭甫今天出庭時表示，分局不同意和解，並請法官從重量刑。

徐姓男子等10名黑衣人4月16日凌晨與時任松山警分局的楊姓教官在街頭發生口角衝突，楊姓教官衝回中崙所，徐男等黑衣人陸續闖入；徐男不滿找不到楊男，涉嫌持鐵椅砸向值班台上的電腦，台北地檢署依毀損公物罪起訴徐男。

台北地方法院8月19日開庭，雙方在開庭前進行調解程序。徐男開庭時認罪並表達歉意，他願意賠償早已買好的同款電腦螢幕及新台幣8000元，希望獲判緩刑並改走簡易判決程序。北院受訪時也表示告訴人蕭姓員警與徐男已達成和解，並作成調解筆錄。

此事引發外界議論。松山分局長陳昭甫下午親自出庭，他受訪時表示，上次調解是由值班的蕭姓員警出庭，但分局認為蕭姓員警並不是機關代表人，今天才會由他親自出庭說明分局立場。