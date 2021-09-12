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嫌犯在面前大膽開槍 中和2警火速回擊命中受表揚

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今凌晨員警獲報處理車禍時，在現場突遇到嫌犯開槍，二警開槍回擊，命中兩名嫌犯，對方雖駕車逃逸，但警仍在醫院追捕到受傷的嫌犯，三小時後，逮到開槍的張嫌。警政署長陳家欽在召開專案會議後，特別表揚兩名員警，認為他們判斷快速、正確。

警方指出，袁姓男子與鄭姓男子今凌晨相約談判破裂，雙方追逐，袁落單騎機車逃竄時摔車，警方到場處理，沒想到鄭等人開車繞回竟對空鳴槍，員警以為遇襲還擊，連開四槍擊中二人；二名傷者驚嚇逃逸就醫被逮，開槍張男隨後也落網，他說不是挑釁公權力，「真的沒看到警察」。警方依槍砲等罪嫌移送法辦，追緝在逃鄭嫌。

署長陳家欽今獲知訊息，肯定二員第一時間英勇用槍，今下午到中和分局民安駐地召開專案會議，並頒發慰問金，嘉勉警員盧豐遠、何雅筑。

陳家欽表示，在案發現場要將暴力滋事分子一網打盡外、也絶對不放過幕後幫派老大、務必溯源嚴懲。

新北市警察局長黃宗仁則說，感謝署長提升基層警士氣，並宣示打擊黑幫，除惡務盡的決心，新北警維護轄內治安工作責無旁貸，將持續貫徹掃蕩黑槍、暴力犯罪。

陳家欽表示，在案發現場要將暴力滋事分子一網打盡外、也絶對不放過幕後幫派老大、務必溯源嚴懲。記者王怡蓁／翻攝
陳家欽表示，在案發現場要將暴力滋事分子一網打盡外、也絶對不放過幕後幫派老大、務必溯源嚴懲。記者王怡蓁／翻攝
警政署長陳家欽到派出所表揚警員盧豐遠、何雅筑。記者王怡蓁／翻攝
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陳家欽

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