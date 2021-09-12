快訊

螺旋雨帶還沒到 彭啟明：中午過後北部會有感的風雨

不斷更新／台鐵東部對號車停駛、國5頭城蘇澳禁行大車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車禍現場突遇開槍挑釁 警開4槍反擊、3嫌就醫遭逮

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市中和區今凌晨4點多，警方巡邏時，發現兩部可疑車輛，警方尾隨汽車，發現前方有一車禍，不料，前方車輛突然對空開了一槍。警方馬上回擊四槍，二汽車加速逃逸，由於開槍的銀色車輛遭警方擊中，警方循線在醫院發現受傷的陳男（20歲）、林男（21歲），皆為腳部受傷。至於開槍的20歲張姓男子也遭逮捕，目前警方擴大追緝其他共犯。

今清晨4點13分左右，警方在連城路一帶巡邏，發現二車輛行蹤可疑，便尾隨在後。轉進巷子時，警方遇到現場處理車禍的交通警察，這時，銀色汽車的右前座突搖下車窗，對空開槍，警方立刻開四槍回擊，汽車加速逃逸，車禍的機車騎士也趁隙離開現場。

據了解，22歲的顏男、18歲洪男與鄭姓男子因金錢糾紛發生衝突，雙方見面後，鄭男夥同三名友人駕駛兩汽車追逐騎乘機車的顏男等人，導致顏男等人擦撞路邊汽車。鄭男持續追逐顏男等人，行駛到車禍現場時，張男對空開槍想恐嚇顏男等人，不料，在現場卻遇到警方，警方立刻開槍回擊。

警方開四槍，擊中銀色車輛，但兩車還是逃逸。警方調閱監視器，在土城醫院外發現犯案車輛，並在急診室內尋獲受傷的陳男、林男，分別在右腳掌及左小腿各有一處槍傷，由警方戒護在醫院治療。警方循線逮到開槍的張姓男子，並持續追緝鄭姓男子。

銀色汽車遭警方槍擊中。記者王怡蓁／翻攝
銀色汽車遭警方槍擊中。記者王怡蓁／翻攝
顏男等人騎乘機車遭追逐，因此擦撞到路邊汽車。記者王怡蓁／翻攝
顏男等人騎乘機車遭追逐，因此擦撞到路邊汽車。記者王怡蓁／翻攝
警方逮到負責開槍的張姓嫌犯。記者王怡蓁／翻攝
警方逮到負責開槍的張姓嫌犯。記者王怡蓁／翻攝
警方在現場蒐證。記者王怡蓁／翻攝
警方在現場蒐證。記者王怡蓁／翻攝

延伸閱讀

盜用遊戲帳戶被毆...台南男半夜開槍尋仇 遭判7年10月

小弟疑施毒過量死亡 北聯幫2男朝媽祖協會開槍遭訴

採證會說話！只見彈殼不見手槍 苗警循線逮人起獲

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付8千元給可能開槍居民

相關新聞

車禍現場突遇開槍挑釁 警開4槍反擊、3嫌就醫遭逮

新北市中和區今凌晨4點多，警方巡邏時，發現兩部可疑車輛，警方尾隨汽車，發現前方有一車禍，不料，前方車輛突然對空開了一槍。...

影／餐酒館外叫女陪侍坐枱 違反防疫規範送衛生局裁罰

台南市安平區永華路餐酒館經民眾檢舉有女待陪酒，員警昨天凌晨3點多前住稽查，查獲3樓包廂內有男客消費，另有5名陪侍小姐，5...

看守所內遭牢友圍毆 他鼻樑、牙齒被打斷獲賠近40萬元

林姓男子因案入獄，在台北看守所內與楊姓、林姓男子同房，未料雙方因故發生口角衝突，楊男、林男徒手圍毆林男，導致牙齒斷裂、鼻...

影／苗栗市街頭聚眾鬥毆嚇壞路人 警逮7男移送法辦

苗栗縣張姓男子等人幫女性友人的感情糾紛出頭，日前在苗栗市文華國小附近街頭涉嫌持西瓜刀、鐵條追打徐姓男子，被害人一路逃跑數...

刑事局與17直播合作 開箱鑑識中心秘密武器

刑事局與17直播合作，分別在11日及25日下午14時，分上下回合，推出「17瘋開箱╳CIB鑑識中心－鑑識菜鳥報到」節目，...

雲林那可拿戒毒中心 戒毒成功者「小娟」分享

「沒有人想成為毒癮者，但為什麼會逐漸踏入深淵？」戒毒成功的小娟說，很年輕時就與前夫結婚，且高中跟著友人嚐試安非他命，一路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。