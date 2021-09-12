車禍現場突遇開槍挑釁 警開4槍反擊、3嫌就醫遭逮

新北市中和區今凌晨4點多，警方巡邏時，發現兩部可疑車輛，警方尾隨汽車，發現前方有一車禍，不料，前方車輛突然對空開了一槍。警方馬上回擊四槍，二汽車加速逃逸，由於開槍的銀色車輛遭警方擊中，警方循線在醫院發現受傷的陳男（20歲）、林男（21歲），皆為腳部受傷。至於開槍的20歲張姓男子也遭逮捕，目前警方擴大追緝其他共犯。

今清晨4點13分左右，警方在連城路一帶巡邏，發現二車輛行蹤可疑，便尾隨在後。轉進巷子時，警方遇到現場處理車禍的交通警察，這時，銀色汽車的右前座突搖下車窗，對空開槍，警方立刻開四槍回擊，汽車加速逃逸，車禍的機車騎士也趁隙離開現場。

據了解，22歲的顏男、18歲洪男與鄭姓男子因金錢糾紛發生衝突，雙方見面後，鄭男夥同三名友人駕駛兩汽車追逐騎乘機車的顏男等人，導致顏男等人擦撞路邊汽車。鄭男持續追逐顏男等人，行駛到車禍現場時，張男對空開槍想恐嚇顏男等人，不料，在現場卻遇到警方，警方立刻開槍回擊。