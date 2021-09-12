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影／餐酒館外叫女陪侍坐枱 違反防疫規範送衛生局裁罰

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區永華路餐酒館經民眾檢舉有女待陪酒，員警昨天凌晨3點多前住稽查，查獲3樓包廂內有男客消費，另有5名陪侍小姐，5名小姐都表示由不同經紀公司通知到場坐枱陪酒。全案依違反傳染防治法移送衛生局裁罰。

台南市警四分局許接獲民眾檢舉，安平區永華路上某餐酒館業者有女侍酒，警方獲報到場後發現3樓包廂內有女子陪侍。

5人分別是徐姓(19歲)、周姓(19歲)、李姓(22歲)、阮姓(25歲)、陳姓(29歲)，警方詢問後坦承透過微信，由不同經紀公司通知到場坐枱陪酒，10名男客人和小姐一樣也未戴口肇，依傳染病防治法罰3千元到1萬元。

謝姓男業者表示小姐是客人自己叫的跟他們沒關係，被依違反防疫規範移送衛生局裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

分局長甘炎民表示，民眾檢舉轄內餐酒館有女侍陪酒違反防疫規定，發現店家以微信外叫傳播小姐座枱陪酒方式掛羊頭賣狗肉逃避防疫稽查，除以違反防疫停業規定函請衛生局裁罰外，另以第三方警政方式函請市府權責單位查處，並列為臨檢、稽查目標，絕不容許轄內業者以合法掩護非法的方式規避查緝，成為防疫的破口。

台南市安平區餐酒館有女子陪侍，警詢後依違反傳染防治法移送衛生局裁罰。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區餐酒館有女子陪侍，警詢後依違反傳染防治法移送衛生局裁罰。記者黃宣翰／翻攝

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