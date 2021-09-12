影／餐酒館外叫女陪侍坐枱 違反防疫規範送衛生局裁罰

台南市安平區永華路餐酒館經民眾檢舉有女待陪酒，員警昨天凌晨3點多前住稽查，查獲3樓包廂內有男客消費，另有5名陪侍小姐，5名小姐都表示由不同經紀公司通知到場坐枱陪酒。全案依違反傳染防治法移送衛生局裁罰。

台南市警四分局許接獲民眾檢舉，安平區永華路上某餐酒館業者有女侍酒，警方獲報到場後發現3樓包廂內有女子陪侍。

5人分別是徐姓(19歲)、周姓(19歲)、李姓(22歲)、阮姓(25歲)、陳姓(29歲)，警方詢問後坦承透過微信，由不同經紀公司通知到場坐枱陪酒，10名男客人和小姐一樣也未戴口肇，依傳染病防治法罰3千元到1萬元。

謝姓男業者表示小姐是客人自己叫的跟他們沒關係，被依違反防疫規範移送衛生局裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。