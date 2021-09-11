打擊黑幫逮37人 台南破賭場毒品及槍枝斬金流

台南市警局9月6日起至10日為期5天同步執行「掃黑專案行動」，共查獲治平對象4件37人、職業賭場1件29人、網路簽賭站23件25人、非制式手槍2枝、衝鋒槍1枝、各式子彈20發、販毒藥頭13件21人，並查扣一、二級毒品137.38公克、三、四級毒品199公克等成果，展現掃黑除暴維護治安決心，並針對黑幫賴以維生的賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，期斬斷黑幫之不法金流，溯源揪出幕後首惡和核心分子，澈底瓦解幫派組織。

台南市警局在台南地檢署指揮下全力總動員打擊黑幫，善化分局查獲職業賭場1件29人，第二分局、第六分局各查獲非制式手槍2枝、衝鋒槍1枝、各式子彈20發，為截斷幫派組織不法金流，特別針對職業賭場、網路簽賭、地下錢莊、暴力討債及持槍恐嚇等犯罪模式，全力蒐證剷除。

治平專案方面，善化分局破獲以林姓男子為首的暴力犯罪集團，動輒指揮旗下成員率眾持刀棍暴力滋事，在善化、麻豆等區域形成一股惡勢力，麻豆分局破獲鄧姓男子共組暴力犯罪集團，從事暴力討債為主要收入來源，一旦遭遇糾紛即動員前往助勢並毆打被害人，橫行本市麻豆區、官田區、新營區、善化區、六甲等地區。

歸仁分局破獲郭姓男子為首的詐欺及暴力犯罪集團，號召成員擔任提款車手，如有所屬車手私吞提領贓款未上繳者，即率眾指使成員分持刀械強押被害人，以毆打、恐嚇等黑吃黑方式脅迫交付贓款牟取暴利；刑大偵一隊檢肅連姓男子為首的暴力犯罪集團，橫跨新營、鹽水地區，多次率眾持棍棒施以暴力、恐嚇等不法犯罪以展威信。