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看守所內遭牢友圍毆 他鼻樑、牙齒被打斷獲賠近40萬元

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林姓男子因案入獄，在台北看守所內與楊姓、林姓男子同房，未料雙方因故發生口角衝突，楊男、林男徒手圍毆林男，導致牙齒斷裂、鼻骨骨折，林男怒向兩名獄友提告傷害並求償百萬，新北地院日前判決兩人分別拘役50天，民事部分需賠償林男39萬9623元。

檢警調查，林男因酒駕入監服刑2月，與因施用毒品入監服刑4月的林男、因公共危險罪嫌入監服刑的楊男同住台北看守所仁二舍8房。去年1月11日上午7時許，林男因故與楊男、林男發生爭執，遭到兩人徒手圍毆重傷，導致他牙齒斷裂、鼻梁骨折，花費二十幾萬元治療，怒向兩人提出傷害告訴，並求償含工作損失、精神賠償費等共一百萬元。

新北地院審理後，林男、楊男均對犯行坦言不諱，刑事部分被判決拘役50日，民事部分法院審酌林男求償假牙斷裂10顆重置費用6萬部分無法提出證明，另亦無法提出因案件傷害喪失工作能力時長等，判決兩人需賠償林男39萬9623元，可上訴。

台北看守所。圖／聯合報系資料照
台北看守所。圖／聯合報系資料照

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