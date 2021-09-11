南投警跟監開6槍圍捕 男子氣喘無力逃跑被逮送醫

南投警方今天前往彰化北斗鎮跟監1名男子，當男子在速食店買完東西出來時，員警見狀展開圍捕，過程中開了6槍，警匪飛車追逐，男子最後因氣喘無力逃跑被逮，送往醫院治療。

南投警方今天跟監有毒品等前科的男子等人，發現1名男子前往彰化北斗鎮的連鎖速食店買東西，員警認為有機可乘上前逮人，警車卻被男子開車衝撞，員警隨後開了6槍，但男子的轎車反而加速離開，最後因撞到北斗鎮斗苑路、中華路口的大樹才停下來，男子棄車以步行方式逃逸。

警方指出，員警緊追不捨，但男子跑到一半時疑似因氣喘發作放慢速度，待員警追上時，發現男子表情痛苦，趕緊打119呼叫救護車救援，將男子送醫治療，也在轎車上找到1把長槍以及4把短槍。

警方表示，由於仍有犯嫌在逃，對於案情細節不便說明。