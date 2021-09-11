影／苗栗市街頭聚眾鬥毆嚇壞路人 警逮7男移送法辦

苗栗縣張姓男子等人幫女性友人的感情糾紛出頭，日前在苗栗市文華國小附近街頭涉嫌持西瓜刀、鐵條追打徐姓男子，被害人一路逃跑數百公尺，滿身是傷高喊救命並躲進一間畫室才逃過一劫，但過程驚嚇到不少接送孩子的家長和小朋友，警方據報後展開追緝，事後逮捕到張姓男 子等7名嫌疑人，依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送偵辦，張姓男子經檢方聲押獲准。

苗栗警分局於9月6日晚間7點20分獲報苗栗市區發生聚眾鬥毆案件，其中1名男子遭刀械劃傷，員警趕到現場時，滋事群眾已離開現場，僅發現徐姓被害人受傷倒臥，隨即通報119協助將傷者送醫救治。

警方調查發現，徐姓男子在案發前一天疑因糾紛與張姓男子等人在英才夜市與張男等人發生口角衝突，第二天在文華國小旁徐姓被害人的車突遭其他5輛車包抄砸車，徐下車逃跑但沿路遭追打，後來逃進路邊一間畫室求救，警方據報趕到時，只見徐姓被害人倒地受傷，警方調閱監視器發現張姓男子糾眾在街道追打被害人後即搭車離去

警方為求慎重，將全案報請檢察官指揮偵辦，專案小組員警漏夜追緝，在頭份、後龍及新竹地區分別拘捕涉案主嫌張姓男子等7人，並在頭份山區起獲犯案刀械，全案依刑法殺人未遂、妨害秩序罪等嫌移送苗栗地檢署偵辦。