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影／苗栗市街頭聚眾鬥毆嚇壞路人 警逮7男移送法辦
苗栗縣張姓男子等人幫女性友人的感情糾紛出頭，日前在苗栗市文華國小附近街頭涉嫌持西瓜刀、鐵條追打徐姓男子，被害人一路逃跑數百公尺，滿身是傷高喊救命並躲進一間畫室才逃過一劫，但過程驚嚇到不少接送孩子的家長和小朋友，警方據報後展開追緝，事後逮捕到張姓男 子等7名嫌疑人，依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送偵辦，張姓男子經檢方聲押獲准。
苗栗警分局於9月6日晚間7點20分獲報苗栗市區發生聚眾鬥毆案件，其中1名男子遭刀械劃傷，員警趕到現場時，滋事群眾已離開現場，僅發現徐姓被害人受傷倒臥，隨即通報119協助將傷者送醫救治。
警方調查發現，徐姓男子在案發前一天疑因糾紛與張姓男子等人在英才夜市與張男等人發生口角衝突，第二天在文華國小旁徐姓被害人的車突遭其他5輛車包抄砸車，徐下車逃跑但沿路遭追打，後來逃進路邊一間畫室求救，警方據報趕到時，只見徐姓被害人倒地受傷，警方調閱監視器發現張姓男子糾眾在街道追打被害人後即搭車離去
警方為求慎重，將全案報請檢察官指揮偵辦，專案小組員警漏夜追緝，在頭份、後龍及新竹地區分別拘捕涉案主嫌張姓男子等7人，並在頭份山區起獲犯案刀械，全案依刑法殺人未遂、妨害秩序罪等嫌移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局提醒，聚眾鬥毆嚴重影響民眾對社會治安的感受，相關刑責也會提高，不僅提高處罰層級，且依涉案不同也提高刑度，尤其是在旁助長聲勢的友人，即使沒出手也觸法，在網路上的號召行為，如有意圖強暴脅迫的情事也在規範內。另外，如攜帶供鬧事用的凶器或在街道上聚眾鬧事造成交通往來危險者，還加重二分之一刑度。民眾居住安寧不容任意破壞，公權力更不容挑戰，絕不允許有任何暴力行為發生，對聚眾鬥毆滋事，警方會在第一時間啟動快打機制到達現場，以優勢警力壓制，並嚴正執法絕不寬貸。
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