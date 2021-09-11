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刑事局與17直播合作 開箱鑑識中心秘密武器
刑事局與17直播合作，分別在11日及25日下午14時，分上下回合，推出「17瘋開箱╳CIB鑑識中心－鑑識菜鳥報到」節目，由知名主持人圓圓、董梓甯（梓梓）、林莎與多位廣受網路族群歡迎的直播主，一起來開箱刑事局鑑識中心的秘密武器。
刑事局表示，今年1月，刑事警察局首度與17LIVE直播平臺合作，邀請除暴特勤隊「直播開箱」，由直播主擔任除暴特勤隊「菜鳥學員」，直接參與除暴特勤隊學長們的鍛鍊日常，從體能訓練、BB彈打靶，到攻堅行動，過程輕鬆有趣，反應非常熱烈，第2集直播開箱經過多日醞釀，終於精選出精采又有意義的節目內容，在11日及25日分上下回合推出。
這次直播開箱場面盛大更勝以往，一次集合刑事警察局鑑識科、生物科、指紋科多位資深專業的鑑識英雄，帶領主持人及直播主們一一實作刑案現場常見的生物跡證採取、指紋證物採取、體驗充滿神秘感的測謊儀器、見識超酷的槍彈鑑驗水箱試射，以及學習與生活息息相關的真偽鈔辨識，同時由專業鑑識人員侃侃而談有關經典案例分享、職業生涯難以忘懷的所見所聞，同時藉由專業鑑識人員的現身說法，讓觀眾了解鑑識工作的辛苦及重要性，更認識警方特有的專業領域，進一步感受警方打擊不法的決心和威力。
這次刑事警察局再度與直播平臺合作，揭開刑事鑑識科學的神秘面紗，不採既有設定、照本演出的教條式宣導，而完全以警察工作的真實面為主軸，現場直播一刀未剪、實況播出，讓觀眾身歷其境，跟著直播主一起窺探有關鑑識科學的迷人之處；同時節目中也穿插播出由刑事警察局邀請多位知名藝人、運動員拍攝的最新反毒、防詐宣導影片，以及提供超有梗的限量宣導品做為互動贈獎的獎品，期待以寓教於樂的方式，將犯罪預防的訊息傳遞出去，增強民眾預防被害的自我保衛意識。
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