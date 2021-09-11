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雲林那可拿戒毒中心 戒毒成功者「小娟」分享

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「沒有人想成為毒癮者，但為什麼會逐漸踏入深淵？」戒毒成功的小娟說，很年輕時就與前夫結婚，且高中跟著友人嚐試安非他命，一路用到了海洛因染上毒癮。

宜蘭人小娟含淚回憶，母親跪下來說：「妳不要再吸毒了好不好？」她廿三、廿四歲時持續使用安非他命與海洛因，曾經因吸食過量不醒人事，被前夫搖醒。甚至，出現幻覺，晚上用手電筒照，看到沙發下面縫隙有安非他命結晶體。「還一顆、一顆撿。」

她與前夫關係一言難盡，「生存是仰賴對方去拿藥」每天都在想著只有一件事—「拿藥」，並為了「拿藥」想辦法去弄錢。每天只有吸食海洛因，不工作、不顧家庭，與家人關係很破裂，所以生活上有很多障礙跟困難。

「對家人避而不見。連好朋友都不敢聯絡。」家人會發現這件事，是因為有一次自己上完廁所，父親接著進去廁所，發現聞到奇怪的味道。

小娟母親說，在女兒的浴室裡發現針頭。本來不知道是什麼東西，找她父親來看，父親說是毒品吸食器，之後就決定狠下心去報警。

小娟表示，還曾經埋怨為何要報警，害她有記錄。雖然沒有用很久，但生活已經夠慘淡了！有一次看到父親滿頭白髮，感到非常難過。可是，知道自己沒有辦法戒毒，不知道該對父母說什麼。

家人想盡辦法拜託阿娟戒毒。不過，她很難控制毒癮以及身體上的不舒服，斷斷續續找很多方法，但都沒辦法真正戒毒。「已經糟到想要掙脫被毒品控制的狀態！」後來接觸那可拿，成功戒掉，也找到適合的另一半，一起在雲林虎尾開一家披薩店。

透過家人的支持，遠離毒品的環境是第一步，找尋專業的戒毒機構，由教育深入人心，才是最重要的關鍵。不只是把一個人關起來，而是要從觀念徹底改變，永遠擺脫毒品的控制，如阿娟一樣地恢復健康的身體，過著無毒快樂的生活，活出自由自在的19年。

「那可拿雲林好生活教育中心」課程示意圖。圖／中心提供。
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戒毒 毒品

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