「那可拿雲林好生活教育中心」幫毒品成癮者戒毒

「那可拿雲林好生活教育中心」去年成立，該計畫是依據美國人道主義者L.羅恩賀伯特的研究發現與著作，他在1960、7 0年間，開始進行毒品研究，幫助沈迷毒癮的人。祕書長陳勝吉表示，「那可拿」不是宗教的一部分，所以毋需成為教會成員就可參與。

戒毒課程擁有一套獨特技術：新生活桑拿計畫，人一旦停止食用毒品後，毒素仍殘留在體內長達數年之久。因此，搭配運動、烤箱、大量流汗，釋放出卡在脂肪內的毒素，以便獲得全新的活力與生活。

祕書長陳勝吉介紹，那可拿雲林好生活中心總共有八張床位，專屬於女性戒毒者，有烤箱、運動器材及課程教室。在成癮者一踏入中心時，就有專業的戒斷照顧師，24小時地給予一對一的照顧。待成癮者的情緒穩定、日夜顛倒調整回來後，就會搬進共同宿舍，大家一起生活。