無照男凌晨開車未開燈引警方注意 發現菸盒藏毒遭逮

高雄一名20歲董姓男子，日前開車行經仁武區仁林路時，因凌晨轎車未開大燈，引起巡邏員警注意，警方將他攔下後，發現他行跡詭異，不斷發抖，還向警方說，「因為無駕照，看到警察會怕」。警方進一步結果經查發現，董男用菸盒內藏有一包K他命毒品；警詢後，將他依毒品危害防制條例函送。

仁武分局大社分駐所員警於9月9日凌晨3時許，執行巡邏勤務時，發現仁武區仁林路一輛轎車未開大燈，引起警方注意，擔心發生事故，便上前提醒車上董姓男駕駛要開大燈。

警方將車攔下後，發現董男一直發抖說，「幫家人拿月餅」，還向警方說，「因為無駕照，看到警察會怕」，令警方起疑；進一步盤查發現，他在菸盒內藏有用夾鏈袋裝的一包K他命毒品。被發現後，董男竟不再發抖，還自嘲地說:「東西都被發現了啦，不會再抖了」。

據了解，董男居住在高雄鼓山，無前科，至於毒品來源；他供稱，很久以前就買了，但已經忘了購買來源，三天前才抽過一次K菸，毒品都是偶爾自用。