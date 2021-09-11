調查局南機站筆錄遭竊後 又傳出偵查無人機墜毀

調查局南機站上周爆發筆錄遭竊案後，近日又傳出1架偵查無人機（空拍機）墜毀事件。據了解，南機站日前在偵查一起案件時，使用高科技裝備無人機進行空拍，但無人機卻突然失去動力，掉落一處魚塭水池中，南機站動員不少人力打撈，但該處魚塭排太多，最後無功而返，目前暫未尋獲無人機。

另外，南機站8月底在調查立委林岱樺政治獻金案時，約談陳姓證人到案查證，因盧姓女調查官在詢問室滑手機，導致陳男有機會順手牽羊把筆錄帶走，引發政壇不小騷動，局本部為追究相關人責任，前兩天已由政風室派人專程南下，對盧女及當時負責詢問的男調查官進行調查，同時勘驗詢問室監視畫面，釐清筆錄列印、簽名、回收等事發經過。

據了解，政風室綜合相關人的說詞後，認為陳男之所以能拿走未簽名的筆錄，問題根源除女調查官專注滑手機外，還有部分原因與主管有關。

據指出，南機站近日因案件偵查需要，出動無人機空拍蒐證，無人機飛到一處偏遠魚塭上空時，突然失去動力，直接落入魚塭池中，負責遙控的調查官發現失去影像，立即通報長官處置；南機站為此出動不少人到現場搜尋、打撈，但該處魚塭面積範圍實在太大，截至昨天為止都遍尋不著，只好放棄「搜救任務」。

由於科技日新月異，包括調查局、刑事局等偵查機關大量運用科技設備或技術，進行科技偵查作為，常見的新型態偵查方法有GPS追蹤及無人機空拍。不過，由於空拍範圍很廣，侵入隱私的可能性很高，實務上向來頗有爭議，但面對新型態犯罪，無人機已成為司法警察機關辦案利器，使用的次數比用槍還來得多。