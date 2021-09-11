新北男子疑財務糾紛 持刀殺害前妻移送偵辦

新北市鶯歌區一名男子因跟前妻談不攏財產分配問題，陳男竟手持水果刀刺殺林女，林女送醫後仍宣告不治。聯合報記者江婉儀／翻攝 陳姓男子疑與前妻發生財務糾紛，今天涉嫌持水果刀殺害前妻林女。警方表示，據報前往鶯歌區命案現場瞭解，到場封鎖後鑑識，並逮捕陳男進一步調查，晚間依殺人罪嫌移送。

三峽警分局今晚表示，下午接獲丁姓律師報案指稱，他的委託人陳男聲稱，在鶯歌某住宅殺害前妻。警方立即派遣鶯歌分駐所所長鄧博元等8人至現場察看。

警方到場後，陳男不願開門，經所長持續與陳男溝通後，才開門讓員警進入，入門發現客廳地面的棉被下有1名女性受傷。經救護人員查看，發現傷者已明顯死亡。

陳男向警方表示，該死者為自己的前妻林女，今天上午9時許，以水果刀殺害。警方依殺人罪嫌逮捕陳男，移請檢方偵辦。

警方調閱監視器發現，死者於上午將近9時許，獨自騎機車前往案發地點後就未離開。陳男告訴警方，今天因財務問題與死者發生爭吵後，憤以水果刀殺害女子。

警方調查，辰男曾於今年8月11日，揚言以點爆瓦斯桶方式，在鶯歌區某住宅威嚇哥哥及姪子。警方聲請緊急保護令核准，並依公共危險罪函送檢方偵辦。後來，陳男就獨自居住在死者所提供案發地點屋內。