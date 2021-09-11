新北男子疑財務糾紛 持刀殺害前妻移送偵辦
陳姓男子疑與前妻發生財務糾紛，今天涉嫌持水果刀殺害前妻林女。警方表示，據報前往鶯歌區命案現場瞭解，到場封鎖後鑑識，並逮捕陳男進一步調查，晚間依殺人罪嫌移送。
三峽警分局今晚表示，下午接獲丁姓律師報案指稱，他的委託人陳男聲稱，在鶯歌某住宅殺害前妻。警方立即派遣鶯歌分駐所所長鄧博元等8人至現場察看。
警方到場後，陳男不願開門，經所長持續與陳男溝通後，才開門讓員警進入，入門發現客廳地面的棉被下有1名女性受傷。經救護人員查看，發現傷者已明顯死亡。
陳男向警方表示，該死者為自己的前妻林女，今天上午9時許，以水果刀殺害。警方依殺人罪嫌逮捕陳男，移請檢方偵辦。
警方調閱監視器發現，死者於上午將近9時許，獨自騎機車前往案發地點後就未離開。陳男告訴警方，今天因財務問題與死者發生爭吵後，憤以水果刀殺害女子。
警方調查，辰男曾於今年8月11日，揚言以點爆瓦斯桶方式，在鶯歌區某住宅威嚇哥哥及姪子。警方聲請緊急保護令核准，並依公共危險罪函送檢方偵辦。後來，陳男就獨自居住在死者所提供案發地點屋內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言