影／女毒販怕黑吃黑擁槍自重 員警這招智取逮人
黃姓女子隱身台北市旅館，做為毒品販賣的交易據點，查緝員警穿著與黃女同款T恤，果真降低其戒心，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈，警詢後昨依違反槍砲及毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦。
新北市海山偵查隊溯源追查毒品，接獲線報黃姓女子（30歲）透過手機通訊軟體涉嫌進行毒品交易，且躲藏在台北市中正區中華路一間旅館，做為毒品交易據點。
警方埋伏蒐證多日，發現黃女常穿一件有名牌服飾LOGO圖案的黑色T恤，為降低黃女戒心，員警前天持拘票上門查緝時，也特別穿上與黃女同款式的黑色T恤，果真讓黃女卸下心防，順利進門查獲安非他命613.5公克、改造手槍1把和土製子彈共6顆。
據了解，中性打扮的黃女落網後坦承持有及販賣毒品，而警方搜出的改造槍彈是因憂心交易時遭黑吃黑，才會擁槍防身。警詢後昨天依法移送法辦。警方並將持續溯源追查黃女的毒品上游及改造槍彈來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言