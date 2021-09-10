快訊

幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

影／女毒販怕黑吃黑擁槍自重 員警這招智取逮人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

黃姓女子隱身台北市旅館，做為毒品販賣的交易據點，查緝員警穿著與黃女同款T恤，果真降低其戒心，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈，警詢後昨依違反槍砲及毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦。

新北市海山偵查隊溯源追查毒品，接獲線報黃姓女子（30歲）透過手機通訊軟體涉嫌進行毒品交易，且躲藏在台北市中正區中華路一間旅館，做為毒品交易據點。

警方埋伏蒐證多日，發現黃女常穿一件有名牌服飾LOGO圖案的黑色T恤，為降低黃女戒心，員警前天持拘票上門查緝時，也特別穿上與黃女同款式的黑色T恤，果真讓黃女卸下心防，順利進門查獲安非他命613.5公克、改造手槍1把和土製子彈共6顆。

據了解，中性打扮的黃女落網後坦承持有及販賣毒品，而警方搜出的改造槍彈是因憂心交易時遭黑吃黑，才會擁槍防身。警詢後昨天依法移送法辦。警方並將持續溯源追查黃女的毒品上游及改造槍彈來源。

黃姓女子隱身躲北市旅館涉嫌做為毒品交易據點，新北市海山警方前天持拘票前往查緝，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓女子隱身躲北市旅館涉嫌做為毒品交易據點，新北市海山警方前天持拘票前往查緝，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓女子隱身躲北市旅館涉嫌做為毒品交易據點，新北市海山警方前天持拘票前往查緝，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈。記者王長鼎／翻攝
黃姓女子隱身躲北市旅館涉嫌做為毒品交易據點，新北市海山警方前天持拘票前往查緝，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈。記者王長鼎／翻攝
黃姓女子隱身躲北市旅館涉嫌做為毒品交易據點，新北市海山警方前天持拘票前往查緝，員警還特地穿上與黃女同款T恤，來降低黃女戒心。記者王長鼎／翻攝
黃姓女子隱身躲北市旅館涉嫌做為毒品交易據點，新北市海山警方前天持拘票前往查緝，員警還特地穿上與黃女同款T恤，來降低黃女戒心。記者王長鼎／翻攝

毒品

延伸閱讀

買毒品送針頭 北市刑大逮毒販

影／中警逮北漂運毒手 南下破獲「客製」毒咖啡分裝廠

豬隊友？毒販睡覺誤撥報警電話 同伴開門傻眼慘被捕

調查官盜賣毒品案 黑吃黑同夥辯「只賣沒盜」

相關新聞

影／女毒販怕黑吃黑擁槍自重 員警這招智取逮人

黃姓女子隱身台北市旅館，做為毒品販賣的交易據點，查緝員警穿著與黃女同款T恤，果真降低其戒心，當場查獲600多公克安非命及...

金門警破博奕詐欺網站 賭客發現秒被退LINE群還封鎖

金門縣警局刑警大隊日前追查民眾在「假投資博奕詐欺網站」遭詐騙案，順藤摸瓜破獲1個多國籍博弈詐欺網站，當場查獲廖姓主管7人...

才剛被通緝...高雄男隔天凌晨就因闖紅燈遭逮

高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨晚凌晨騎機車行經仁武區仁雄路與仁雄舊街時，疑因闖紅燈又東張西望，神情可疑...

影／率眾毆人強佔公司 開直播嗆聲「不怕關」

彰化縣警察局刑警大隊查獲，打著竹聯幫南郡會等名號的主嫌林男和陳男等率旗下小弟等共14人到案，其中林嫌率小弟以討債為由欲入...

買毒品送針頭 北市刑大逮毒販

台北市刑警大隊偵辦多起毒品案，發現毒品來源都源自於新北市梁姓男子（53歲），警方追查後發現他藏身新北樹林區，九月初逮人並...

八大停業夠慘...男子還專挑酒店周邊盜剪電纜

5月間疫情爆發後，國內八大行業停業至今，無業的56歲謝姓男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。