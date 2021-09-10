影／女毒販怕黑吃黑擁槍自重 員警這招智取逮人

黃姓女子隱身台北市旅館，做為毒品販賣的交易據點，查緝員警穿著與黃女同款T恤，果真降低其戒心，當場查獲600多公克安非命及改造槍彈，警詢後昨依違反槍砲及毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦。

新北市海山偵查隊溯源追查毒品，接獲線報黃姓女子（30歲）透過手機通訊軟體涉嫌進行毒品交易，且躲藏在台北市中正區中華路一間旅館，做為毒品交易據點。

警方埋伏蒐證多日，發現黃女常穿一件有名牌服飾LOGO圖案的黑色T恤，為降低黃女戒心，員警前天持拘票上門查緝時，也特別穿上與黃女同款式的黑色T恤，果真讓黃女卸下心防，順利進門查獲安非他命613.5公克、改造手槍1把和土製子彈共6顆。