金門警破博奕詐欺網站 賭客發現秒被退LINE群還封鎖

金門縣警局刑警大隊日前追查民眾在「假投資博奕詐欺網站」遭詐騙案，順藤摸瓜破獲1個多國籍博弈詐欺網站，當場查獲廖姓主管7人及在場人員共計42人，流動資金估計高達新台幣750億元，警方訊後將廖嫌等人依賭博、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

金門縣刑大今天表示，刑大的科技犯罪偵查組在今年8月向上追查民眾於假投資博奕詐欺網站遭詐騙案，發現犯嫌透過LINE等社群平臺，謊稱引進全新獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注，待民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式使其誤認該賭博網站贏率高再加碼投注金額，等到民眾反應欲提領賭金，即以拖延戰術延遲出金，賭客發現遭詐騙後，立即將賭客退出LINE群組並封鎖好友。

警方透露，他們透過長期蒐證監控及大數據分析，發現這間詐騙集團公司負責人為1外籍人士，為躲避檢警查緝，公司還藏身在台北市月租百萬精華地段，藉由門衛深嚴的高級商業辦公大樓作為掩護，實際在內從事假博弈網站開發等事，在人力銀行以高薪招募國內外程式設計師、美工、翻譯及客服人員等，能依客戶需求量身訂作設計六合彩、運動賽事及電子遊藝類等各種假博弈網站，以「一條龍」方式包辦所有流程。

金門警方經長期蒐證，見時機成熟後，立即會同刑事局偵查第九大隊、台北市警局中山分局、士林分局、刑警大隊共同執行搜索，當場查獲廖姓主管7人及現場人員共計42人，並查扣涉案電腦主機35台、筆電9台、手機12支等贓證物，詢後將廖嫌7人解送至台北地檢署偵辦 ，其餘人員是否涉案待後續清查後再一併移送偵辦。