才剛被通緝...高雄男隔天凌晨就因闖紅燈遭逮

高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨晚凌晨騎機車行經仁武區仁雄路與仁雄舊街時，疑因闖紅燈又東張西望，神情可疑被巡邏員警攔查，員警查詢黃男資料發現黃男是通緝犯，黃男還不知遭通緝，驚訝表示，我怎麼都不知道，逃不到1天就被逮。

據了解，黃男（23歲）本月8日遭橋頭地檢通緝，昨天凌晨1時許騎機車在路上閒晃，沒等紅綠燈就騎過路口，仁武警分局巡邏員警剛好經過上前盤查，黃男看到員警神色慌張，警方查詢黃男身分得知黃男已遭通緝，黃男還表示不知道，員警詢後移請橋檢偵辦。