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才剛被通緝...高雄男隔天凌晨就因闖紅燈遭逮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨晚凌晨騎機車行經仁武區仁雄路與仁雄舊街時，疑因闖紅燈又東張西望，神情可疑被巡邏員警攔查，員警查詢黃男資料發現黃男是通緝犯，黃男還不知遭通緝，驚訝表示，我怎麼都不知道，逃不到1天就被逮。

據了解，黃男（23歲）本月8日遭橋頭地檢通緝，昨天凌晨1時許騎機車在路上閒晃，沒等紅綠燈就騎過路口，仁武警分局巡邏員警剛好經過上前盤查，黃男看到員警神色慌張，警方查詢黃男身分得知黃男已遭通緝，黃男還表示不知道，員警詢後移請橋檢偵辦。

仁武警分局長古瑞麟表示，「毒品」除對人體健康造成影響，也極易衍生社會治安事故，分局要求員警須針對轄內列管治安人口及毒品人口嚴加監控，並對轄內的各治安要點及死角加強巡查，主動查緝及防治不法事件發生。

高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨騎車闖紅燈遭仁武警盤查逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨騎車闖紅燈遭仁武警盤查逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨騎車闖紅燈遭仁武警盤查逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名黃姓男子因涉毒品案遭橋頭地檢署通緝，昨騎車闖紅燈遭仁武警盤查逮捕。記者陳玫伶／翻攝

通緝 毒品

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