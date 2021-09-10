影／率眾毆人強佔公司 開直播嗆聲「不怕關」

彰化縣警察局刑警大隊查獲，打著竹聯幫南郡會等名號的主嫌林男和陳男等率旗下小弟等共14人到案，其中林嫌率小弟以討債為由欲入股強佔工廠，林嫌還當直播主，曾在直播台嗆聲警方說「他不怕關，只會當流氓」、「連兒子打棒球的球棒也被警方收走」，警方依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

刑大副隊長張安進表示，45歲林嫌（人稱郡哥）藉「竹聯幫南郡會創會長」名義，吸收幫派成員，在田中鎮及社頭鄉等地區多次率眾持棍棒施以暴力、強佔及恐嚇取財等不法犯罪以展幫派威信。

張安進說，被害人所經營的機械公司，因向地下錢莊借貸資金周轉，林嫌得知後，覬覦該機械公司獲利豐厚，認為有利可圖，要求強索入股，並率眾持鋁棒、棍棒將被害人圍毆成傷及強佔公司經營權，牟取不法利益約339萬元。

林嫌平常還上直播台，曾在直播上嗆聲「不怕關」，還說走「星光大道」被抓時，連交保的錢都要去借，這叫兄弟嗎?，他挺人幫老人會時，多少人在網路上說「郡哥好棒，支持你，加油 」，也要「對他不滿的來」。

另林嫌曾於2018年也以女性友人入住彰化縣某汽車旅館，遭受該旅館員工驚嚇騷擾為由，率眾持棍棒毆打旅館員工成傷，又要求旅館賠償金36萬元；經彰化刑警大隊的長時間蒐證於8月25日兵分8路搜索拘提，現場搜索扣案證物有現金18萬多元、本票及帳冊等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。