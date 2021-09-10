影／率眾毆人強佔公司 開直播嗆聲「不怕關」
彰化縣警察局刑警大隊查獲，打著竹聯幫南郡會等名號的主嫌林男和陳男等率旗下小弟等共14人到案，其中林嫌率小弟以討債為由欲入股強佔工廠，林嫌還當直播主，曾在直播台嗆聲警方說「他不怕關，只會當流氓」、「連兒子打棒球的球棒也被警方收走」，警方依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
刑大副隊長張安進表示，45歲林嫌（人稱郡哥）藉「竹聯幫南郡會創會長」名義，吸收幫派成員，在田中鎮及社頭鄉等地區多次率眾持棍棒施以暴力、強佔及恐嚇取財等不法犯罪以展幫派威信。
張安進說，被害人所經營的機械公司，因向地下錢莊借貸資金周轉，林嫌得知後，覬覦該機械公司獲利豐厚，認為有利可圖，要求強索入股，並率眾持鋁棒、棍棒將被害人圍毆成傷及強佔公司經營權，牟取不法利益約339萬元。
林嫌平常還上直播台，曾在直播上嗆聲「不怕關」，還說走「星光大道」被抓時，連交保的錢都要去借，這叫兄弟嗎?，他挺人幫老人會時，多少人在網路上說「郡哥好棒，支持你，加油 」，也要「對他不滿的來」。
另林嫌曾於2018年也以女性友人入住彰化縣某汽車旅館，遭受該旅館員工驚嚇騷擾為由，率眾持棍棒毆打旅館員工成傷，又要求旅館賠償金36萬元；經彰化刑警大隊的長時間蒐證於8月25日兵分8路搜索拘提，現場搜索扣案證物有現金18萬多元、本票及帳冊等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。
另彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第四隊會同臺中市政府警察局刑事警察大隊，8月30日由臺中地檢署檢察官劉文賓指揮，共同拘提治平目標竹聯幫臺中分會陳嫌等5人到案，陳嫌自8月下旬起，率成員以替人處理債務為由，恐嚇取財及詐欺等犯行，被害人因生意週轉不靈在外積欠債務，陳嫌向被害人佯稱，可幫被害人處理所欠百萬債務，致被害人陷於錯誤而交付財物，後被害人發現遭騙，約嫌犯等人見面欲討錢回來，陳嫌等人又出言恫嚇被害人，警方拘提陳嫌等人到案，查扣現金5萬多元、賓士轎車2台、被害人本票及槍枝零組件一批等證物相關證物，全案將依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財及詐欺等罪移請台中地檢署偵辦。
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