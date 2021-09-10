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買毒品送針頭 北市刑大逮毒販

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑警大隊偵辦多起毒品案，發現毒品來源都源自於新北市梁姓男子（53歲），警方追查後發現他藏身新北樹林區，九月初逮人並依毒品罪嫌移送法辦，最後新北地院裁定收押。

警方發現梁嫌「買毒品送針頭」，他先向上游毒販以10萬元價格購買重越一台兩（37.5公克）的海洛因，隨後將0.2公克的海洛因分裝到針頭內，再以每支針頭1500元價格售出。

梁嫌販售毒品相當謹慎，他向朋友租房，要求毒蟲到他家交易，絕不出去外頭面交，並裝上監視器過濾上門人士；警方發現他的藏身處後，在附近蹲點埋伏，等到他出門要搭計程車時，才一擁而上逮捕他。

警方在梁嫌身上查獲含海洛因針頭，另外還有準備用來毒品交易的35萬元現金，又在他的租屋處查獲57萬元現金及安非他命吸食器。

台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕販毒梁姓男子，並查獲毒品及現金。記者廖炳棋/翻攝
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毒品 計程車

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