八大停業夠慘...男子還專挑酒店周邊盜剪電纜

5月間疫情爆發後，國內八大行業停業至今，無業的56歲謝姓男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，頭份警方查出他涉有重嫌，昨天下午持票到他的住處搜索，在他車內查獲上百公斤電纜線及作案工具、安非他命吸食器、失竊車牌等證物，全案今天將依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方並建請檢方聲押謝姓男子。

近來銅價飆漲，宵小蠢蠢欲動，縣內近來也發生多起電纜線竊案，縣警局長周煥興特別指示刑警大隊統合各警分局加強查緝及防竊，頭份、竹南分局立即共組專案小組偵辦，調閱相關監視器及四處查訪，發現謝姓男子涉有重嫌，報請苗栗地檢署指揮偵辦，昨天下午2點20分持搜索票前往謝姓男子頭份住處搜索，當場在他的車內查獲重124.9公斤電纜線6袋，及電線剪、美工刀、油壓剪等作案工具，警方並查獲安非他命吸食器1組、失竊車牌2面，謝男自知罪行敗露，坦承涉及頭份、竹南地區4件電纜線竊案等。