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八大停業夠慘...男子還專挑酒店周邊盜剪電纜

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

5月間疫情爆發後，國內八大行業停業至今，無業的56歲謝姓男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，頭份警方查出他涉有重嫌，昨天下午持票到他的住處搜索，在他車內查獲上百公斤電纜線及作案工具、安非他命吸食器、失竊車牌等證物，全案今天將依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方並建請檢方聲押謝姓男子。

近來銅價飆漲，宵小蠢蠢欲動，縣內近來也發生多起電纜線竊案，縣警局長周煥興特別指示刑警大隊統合各警分局加強查緝及防竊，頭份、竹南分局立即共組專案小組偵辦，調閱相關監視器及四處查訪，發現謝姓男子涉有重嫌，報請苗栗地檢署指揮偵辦，昨天下午2點20分持搜索票前往謝姓男子頭份住處搜索，當場在他的車內查獲重124.9公斤電纜線6袋，及電線剪、美工刀、油壓剪等作案工具，警方並查獲安非他命吸食器1組、失竊車牌2面，謝男自知罪行敗露，坦承涉及頭份、竹南地區4件電纜線竊案等。

頭份警分局長何孟宗表示，疫情嚴峻，全台進入二級警戒，警方雖投入警力共同防疫，但對於治安工作不會鬆懈，竊賊勿心存僥倖；呼籲民眾及資源回收場業者千萬不要收購來路不明的電纜銅線，如有查獲，警方將依法嚴辦，請大家共同杜絕銷贓管道。

男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
男子見近來原物料上漲，從7月起專找頭份、竹南地區的酒店周邊下手盜剪電纜，被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝

疫情 監視器 酒店

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