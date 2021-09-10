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人夫疑毒駕載懷胎7月妻 撞車翻360度...幸保住胎兒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園賴姓男子疑似毒駕昨載懷胎7月的陳姓妻子要去找朋友，途中精神不濟自撞整輛車翻了360度，所幸2人都有繫安全帶，且車禍後不到5秒正巧警員巡邏經過，賴還從口袋丟出數包安非他命企圖卸責仍被警方發現，詢後依毒品、公共危險罪移送賴，另陳因被通緝也同樣解送歸案。

桃園警分局大樹派出所指出，賴男（42歲）昨晚上7點多開著1輛白色休旅車，沿三民路要往市區方向行駛，卻突然撞上路邊停靠的小客車，結果賴的休旅車當場翻了360度，車身鈑金嚴重凹陷、擋風玻璃也碎裂成蜘蛛網狀。

車禍當下，剛好大樹所員警從三民路對向過來，目睹車禍立刻上前了解，發現右前座的賴女當時懷胎7個月，當時還面露痛苦身體不適，但一查身分發現她是台北地檢署、宜蘭地檢署發布的通緝犯，經戒護就醫後所幸胎兒並無大礙。

另開車的賴男因臉部撞傷流血，趁著警方拿紗布給他止血時，偷偷從口袋掏出10幾包白色粉末，企圖丟棄現場規避毒品刑責，但仍被眼尖員警發現，包括賴身上及車中一共搜出15包安非它命（總重26公克）。

警方也懷疑賴男當時吸毒後開車，賴則辯稱「開車前有吃安眠藥」，所以才精神恍惚不慎發生車禍，但警方帶他回派出所驗尿，初篩呈現第一、第二級毒品反應。

警方詢問後，仍後依刑法185-3條公共危險，服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛罪嫌、毒品危害防制條例將賴移送桃園地檢署偵辦。

賴男自稱吃安眠藥開車載7月孕妻，自撞翻車還被搜出毒品。記者曾健祐／翻攝
賴男自稱吃安眠藥開車載7月孕妻，自撞翻車還被搜出毒品。記者曾健祐／翻攝
賴從口袋丟出10幾包毒品，被眼尖員警發現。記者曾健祐／翻攝
賴從口袋丟出10幾包毒品，被眼尖員警發現。記者曾健祐／翻攝
賴男自稱吃安眠藥開車載7月孕妻，自撞翻車還被搜出毒品。記者曾健祐／翻攝
賴男自稱吃安眠藥開車載7月孕妻，自撞翻車還被搜出毒品。記者曾健祐／翻攝
賴男自稱吃安眠藥開車載7月孕妻，自撞翻車還被搜出毒品。記者曾健祐／翻攝
賴男自稱吃安眠藥開車載7月孕妻，自撞翻車還被搜出毒品。記者曾健祐／翻攝

毒品 車禍 桃園

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