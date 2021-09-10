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影／中警逮北漂運毒手 南下破獲「客製」毒咖啡分裝廠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

王男為首的販毒集團，在台南市租用民宅從事毒品分裝，以高薪雇用林男等6名員工，台中市刑大先逮獲林，再南下破獲毒品工廠，先後逮獲王嫌等人，共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤、及現金4萬3仟元，經警方移送台中地檢署偵辦，檢察官依違反毒品防制條例罪將王男等7人起訴。

台中市刑大查出，今年初王男（24歲）為快速致富，在台南市承租民宅，以每月5至10萬高薪雇用8、9年級生林(20歲)、許(24歲)、邱(23歲)、易(21歲)、邱(21歲)及王(25歲)等6名員工，引進設備分裝毒品咖啡及果汁包，依顧客喜好調配其口味，完全客製化，以符合時下年輕人；包裝以「BURBERRY」作為商標，印上「B」英數字，乍看像是潮牌商品，吸引年輕人購買，並利用網路作為販毒管道，使中、南部地區買家趨之若鶩。

中市刑警大隊於2月中旬接獲販毒情資，成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組契而不捨偵辦及溯源追查，於3月間查獲該集團林男北上送交毒品，進而循線南下破獲毒品分裝工廠，並查獲許姓等5名共犯，順利瓦解該集團。

惟王男見事跡敗露，連夜將包裝機及磅秤等物載離逃逸，經警於6月間將主嫌王男逮獲。本案共查扣毒品咖啡及果汁包計2160 包、半成品約25公斤及販毒所得新台幣4萬3仟元，所幸警方及時查緝，才沒讓毒品流出市面，殘害青少年健康。

台中市刑大破獲以王男為首的販毒集團，逮獲王等7人，共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤、及現金4萬3仟元。圖／警方提供
台中市刑大破獲以王男為首的販毒集團，逮獲王等7人，共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤、及現金4萬3仟元。圖／警方提供
台中市刑大破獲以王男為首的販毒集團，逮獲王等7人，共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤、及現金4萬3仟元。圖／警方提供
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台中市刑大破獲以王男為首的販毒集團，逮獲王等7人，共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤、及現金4萬3仟元。圖／警方提供
台中市刑大破獲以王男為首的販毒集團，逮獲王等7人，共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤、及現金4萬3仟元。圖／警方提供

毒品 販毒

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